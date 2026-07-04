Grecii se întorc acasă: Mai mulți revin decât pleacă. Strategia din spatele fenomenului

Grecia. Foto: Pixabay

Tot mai mulți greci aleg să se întoarcă acasă, după ani de emigrație provocată de criza economică.

Numărul expatriaţilor greci care se întorc în Grecia, ţară care a trecut printr-o gravă criză economică între 2009 şi 2018, a crescut constant începând din 2021, potrivit unui raport publicat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), transmite AFP.

Majoritatea celor reveniți sunt tineri cu studii superioare

În 2023, pentru prima dată după criză, numărul grecilor care se întorc în ţara lor a depăşit numărul celor care au plecat: 46.000 s-au întors, comparativ cu 37.000 care au plecat din Grecia în acelaşi an, precizează OCDE.

Ministrul Muncii din Grecia, Niki Kerameus, a salutat rezultatele studiului OCDE. Ea a subliniat că, potrivit datelor Eurostat, 773.000 de cetăţeni greci au părăsit ţara între 2010 şi 2024, în timp ce 473.000 s-au întors în Grecia în aceeaşi perioadă, mai mult de jumătate. Printre cei care s-au întors, 60% sunt absolvenţi de universitate cu vârste cuprinse între 20 şi 39 de ani, a transmis Guvernul conservator de la Atena, care de mai mulţi ani s-a angajat să inverseze acest exod al creierelor.

Ce îi face pe greci să revină acasă

Potrivit ministrului Muncii, „strategia implementată a dat roade”. Măsurile luate în acest sens includ: digitalizarea serviciilor publice, simplificarea procedurilor administrative, scăderea impozitului pe venit timp de şapte ani pentru cei care se întorc din străinătate şi recunoaşterea diplomelor medicale obţinute în străinătate.

Potrivit OCDE, între 2012 şi 2019, în Grecia au fost înregistrate între 46.000 şi 56.000 de plecări pe an, în principal din cauza creşterii şomajului, care a ajuns la 26% în 2012.

În prezent, peste 800.000 de persoane născute în Grecia locuiesc încă în ţările OCDE, în principal în Statele Unite, Australia, Canada şi ţările Uniunii Europene.

Niki Kerameus a reamintit că „în ultimii doi ani, am călătorit împreună cu reprezentanţi ai companiilor greceşti care caută angajaţi înalt calificaţi în oraşe mari precum Londra, New York şi Dusseldorf, unde există o importantă diaspora greacă”.

De ce ezită mulți greci să revină în țară

Principalul criteriu pentru decizia de a se întoarce acasă este, fără îndoială, contextul economic şi social, susţine Jean-Christophe Dumont, şeful diviziei de migraţie internaţională din cadrul OCDE. „Emigrantul se întreabă: este situaţia mai bună şi mă văd stabilindu-mă în această ţară pentru viitorul copiilor mei?”, a explicat Jean-Christophe Dumont, pentru AFP. „Politica greacă se îndreaptă în direcţia corectă şi vedem, de exemplu, că nu mai sunt la fel de multe plecări în Portugalia”, o ţară care a fost, de asemenea, puternic afectată de criza economică, a subliniat expertul OCDE.

Cu toate acestea, aşa cum a remarcat Lisa Andersson, una dintre autoarele raportului, la 7%, rata de emigraţie din Grecia este una dintre cele mai mari din OCDE, chiar dacă încetineşte.

Conform autorilor raportului, 15% dintre persoanele care au obţinut recent doctoratul în Grecia doresc în continuare să se stabilească în străinătate, iar în rândul profesioniştilor din domeniul sănătăţii, această rată creşte la 25%.

Conform studiului, mulţi oameni rămân reticenţi în a se întoarce în Grecia: mai mult de 15% sunt descurajaţi de salariile mici. Alţii citează lipsa meritocraţiei, costul ridicat al vieţii, finanţarea insuficientă a cercetării şi birocraţia.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică este o organizaţie interguvernamentală cu 38 de ţări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic. România este în plin proces de aderare la OCDE, notează Agerpres.