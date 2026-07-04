Rusia anunță cucerirea orașului Kostiantinivka, dar Ucraina dezminte

Președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, harta parțială a Ucrainei. Sursa foto: Agerpres, Pixabay. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Rusia susține că a cucerit orașul Kostiantinivka din regiunea Donețk și că a provocat pierderi importante armatei ucrainene, însă Kievul respinge afirmația, calificând-o drept falsă.

Preşedintele rus Vladimir Putin a sărbătorit ocuparea oraşului Kostiantinivka din regiunea Doneţk din estul Ucrainei, a declarat vineri seara purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de dpa.

Potrivit reprezentantului său, şeful statului a afirmat că trupele ruseşti le-au provocat pierderi mari apărătorilor ucraineni.

Statul-major al Ucrainei a dezminţit sâmbătă informaţia, transmite Reuters. Un oficial din cadrul structurii a fost categoric: „Dezminţim acest lucru. Sunt noi afirmaţii false”.

Kievul nu comentase iniţial, dar oficiali militari din Ucraina au recunoscut recent că situaţia de la Kostiantinivka este dificilă, iar oraşul industrial este în mare parte distrus.

În comunicatul de vineri seară privind situaţia, statul-major ucrainean s-a referit doar la lupte grele în jurul localităţii.

Cucerirea respectivă ar însemna un pas înainte pentru Rusia în efortul de a ocupa în întregime bazinul Donbas, unde singurele oraşe mai importante rămase sub control ucrainean în regiunea Doneţk sunt Sloviansk, Kramatorsk şi Drujkivka.

Conflictul din Ucraina, departe de sfârșit

În ultimele săptămâni, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce, pe fondul războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Escaladarea a culminat cu atacul masiv lansat de Rusia în noaptea de miercuri, 1 iulie, spre joi, 2 iulie, asupra Kievului, soldat cu peste 30 de morți și zeci de răniți, potrivit autorităților ucrainene. În urma bombardamentului, capitala ucraineană a declarat o zi de doliu pentru victime.

Ucraina a lovit cu drone, noaptea trecută, metropola rusă Sankt Petersburg, inclusiv portul de la Marea Baltică pe unde Rusia exportă petrol, şi regiunea Leningrad din jur.

Guvernatorul din Sankt Petersburg, Alexandr Beglov, a comunicat doar despre un atac „la scară mare”, dar nu a dat detalii, în schimb portalul local de ştiri Bumaga a relatat că la terminalul petrolier al oraşului cu şase milioane de locuitori s-a declanşat un incendiu.

Alexandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a afirmat că dronele au lovit portul Vîsoţk din Golful Finlandei, la circa 170 de km la nord-vest de Sankt Petersburg. Instalaţiile de acolo asigură tranzitul de petrol, cereale, cărbune şi gaze naturale lichefiate.

Potrivit lui Drozdenko, în întreaga regiune au fost doborâte 72 de drone.

Ucraina şi-a intensificat anul acesta loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia, provocând penurii de carburant în unele regiuni.

Sankt Petersburg, situat la circa 900 de km de frontiera ruso-ucraineană, a mai fost atacat cu drone; printre obiectivele vizate de Ucraina s-au aflat terminalul petrolieri şi o navă militară acostată în timpul Forumului Economic Internaţional din iunie, potrivit Agerpres.