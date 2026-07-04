Cum va arăta Parcul Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, din Bucureşti

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a prezentat conceptul noului parc dedicat prieteniei România - SUA, care va fi construit în Bucureşti.

"Astăzi, când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declarația de Independență, avem în fața noastră un proiect care înseamnă prietenie, valori comune și respect între națiuni. Acesta este conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane 'Donald Trump', un spațiu tematic pe care ne dorim să îl realizăm în Sectorul 4", a anunţat edilul printr-o postare pe Facebook.

"Colegii arhitecți și-au imaginat un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc și în care copiii să se joace, să se bucure de timpul petrecut împreună cu familiile lor și, în același timp, să descopere repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii", a explicat primarul Daniel Băluţă.