Doi români, condamnați în Marea Britanie pentru înjunghierea unui jurnalist iranian

Români condamnați la închisoare în Marea Britanie. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Doi cetățeni români au fost condamnați la 12, respectiv 8 ani de închisoare în Marea Britanie, după ce au înjunghiat un jurnalist iranian stabilit la Londra. Instanța a concluzionat că atacul a fost comis în beneficiul regimului de la Teheran.

Doi români care au participat la un atac cu cuțitul, descris drept „țintit”, asupra unui jurnalist de televiziune din Londra, „în numele statului iranian”, au fost condamnați la închisoare, scrie The Guardian.

Pouria Zeraati, care lucra pentru postul de televiziune în limba persană Iran International, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de regimul de la Teheran, a fost înjunghiat de trei ori în fața locuinței sale din cartierul Wimbledon, fiind lăsat să sângereze pe stradă.

Condamnări de 12 și 8 ani de închisoare

Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și George Stana, de 25 de ani, au fost găsiți vinovați de vătămare corporală gravă cu intenție.

La tribunalul Old Bailey, judecătoarea a declarat că „probele indică în mod covârșitor” că atacul a fost comis în beneficiul regimului iranian.

George Stana a fost condamnat la 12 ani de închisoare, judecătoarea apreciind că „ar fi trebuit să știe” că atacul țintit și deosebit de grav era desfășurat în interesul Iranului. Nandito Badea a primit o pedeapsă de opt ani de închisoare.

Atac planificat în numele Iranului

„Sunt convinsă că acesta a fost un atac comis pentru și în beneficiul unei puteri străine. Pouria Zeraati era un critic cunoscut al regimului iranian și fusese anterior amenințat, la fel ca membrii familiei sale”, a susținut judecătoarea.

Jurnalistul a fost atacat pe 29 martie 2024, fiind înjunghiat de trei ori în coapsă, într-un atac pe care procurorii l-au descris drept „planificat, precedat de supravegherea victimei și comandat de o terță persoană care acționa în numele statului iranian”.

Potrivit procurorilor, Nandito Badea și un alt român, David Andrei, aflat în prezent în România și care nu a fost judecat în acest dosar, l-au încercuit pe jurnalist, iar unul dintre ei l-a înjunghiat de mai multe ori.

George Stana a rămas într-un autoturism folosit pentru fugă, surprins de camerele de supraveghere în timpul operațiunilor de recunoaștere desfășurate înaintea atacului.

În declarația sa adresată Poliției Metropolitane din Londra, Zeraati a spus că incidentul l-a lăsat „speriat și anxios” și că a fost nevoit să se mute în altă țară de teama unor noi represalii.

Anchetatorii au arătat că Badea și David Andrei au mers de opt ori în apropierea locuinței jurnalistului, în cinci zile diferite, și au zburat în Marea Britanie special pentru a comite atacul. Procurorii susțin că planificarea acestuia a început cu mai bine de un an înainte.

Instanța a aflat că postul Iran International este critic la adresa regimului iranian și a fost declarat organizație teroristă de autoritățile de la Teheran.

Zeraati era una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii, iar în capitala Iranului fusese afișat un panou publicitar cu fotografia sa și mesajul: „Căutat: mort sau viu”.

Jurații au aflat că atacatorii au fost surprinși râzând în timp ce fugeau de la locul faptei, îndreptându-se spre aeroportul Heathrow, de unde au zburat la Geneva.

Ce au invocat avocații în fața instanței

Avocatul lui George Stana a susținut că acesta este „analfabet funcțional” și „nu este la curent cu actualitatea”, astfel încât nu ar fi putut ști că acționa în beneficiul Iranului. Apărarea lui Nandito Badea a afirmat, la rândul său, că instanța „nu poate fi sigură” că clientul său a fost cel care l-a înjunghiat pe jurnalist.

Șeful operațiunilor de securitate din cadrul Poliției Antiteroriste din Londra a declarat că investigațiile recente arată o utilizare tot mai frecventă a unor „interpuși” de către state ostile pentru desfășurarea unor atacuri și activități ilegale în Regatul Unit.

Cei doi români s-au declarat nevinovați.

Ministrul britanic al Securității a declarat că sentințele transmit un mesaj clar: oricine comite infracțiuni în Marea Britanie în numele unui stat străin va fi identificat, urmărit și pedepsit. Oficialul a precizat, de asemenea, că guvernul britanic tratează cu maximă seriozitate amenințările venite din partea Iranului și pregătește o legislație care să permită sancționarea mai severă a organizațiilor și persoanelor care acționează ca intermediari ai unor state străine.

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