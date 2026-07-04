Prințul William, dezvăluire surprinzătoare despre Regele Charles: „Urăște fotbalul”

Regele Charles al III-lea (s) și prințul de Wales, William (d). Sursa foto: Agerpres

Prințul William a făcut o dezvăluire neașteptată despre tatăl său, Regele Charles al III-lea, în plină desfășurare a Cupei Mondiale de fotbal.

Prinţul William a dezvăluit că tatăl său, Regele Charles al III-lea, „urăşte fotbalul”, potrivit unei declaraţii făcute de moştenitorul tronului britanic în podcastul lui Travis Kelce difuzat vineri, cu doar câteva ore înainte de căsătoria acestui star din Liga Naţională de Fotbal american (NFL) cu vedeta pop Taylor Swift, informează AFP.

Cupa Mondială de fotbal a fost principalul subiect de discuţie al acestui podcast cu prinţul de Wales, cunoscut ca fiind fan al clubului Aston Villa din Premier League.

Regele Charles nu împărtășește pasiunea prințului William pentru fotbal

Atunci când a fost întrebat dacă Regele Charles este persoana care i-a transmis această pasiune, el a răspuns: „Absolut deloc. Tatăl meu urăşte fotbalul”.

Datorită unei prestaţii de excepţie a căpitanului echipei şi atacantului de la FC Bayern München, Harry Kane, autor a două goluri în ultimele minute împotriva Republicii Democrate Congo, Anglia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026.

Anglia va înfrunta duminică echipa Mexicului pe stadionul Azteca, situat la mare altitudine. Atunci când Travis Kelce l-a întrebat dacă ar traversa Atlanticul pentru a asista la finală în cazul în care naţionala Angliei ar ajunge până acolo, prinţul William a răspuns: „Cu siguranţă”, potrivit Agerpres.

Prințul William urmărește Aston Villa de mulți ani atât pe stadion, cât și la televizor. De-a lungul timpului, el a participat la multe meciuri ale echipei din Birmingham și nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru fotbal.

Moștenitorul tronului este și patron al The Football Association și promovează frecvent sportul în cadrul activităților sale publice. William a susținut în repetate rânduri că fotbalul are un rol important în dezvoltarea tinerilor și în consolidarea comunităților.