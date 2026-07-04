Fetiță de 11 ani, în stare gravă după ce a fost scoasă din mare la Mamaia. Steagul roșu, ignorat de turiști / FOTO: Facebook @ISU Constanța

Pericol major pe litoralul românesc, unde autoritățile au arborat steagul roșu în mai multe stațiuni din cauza condițiilor periculoase din mare. În ciuda avertismentelor repetate ale salvamarilor, numeroși turiști continuă să intre în apă.

Sâmbătă, 4 iulie, un copil în vârstă de 11 ani a fost scos din mare în stațiunea Mamaia, în zona plajei Riva, conform Radio Constanța. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, copilul se află în stare gravă, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

O altă intervenție a avut loc în Vama Veche, unde salvatorii au scos din apă o persoană aflată în pericol de înec. Victima era conștientă și a fost transportată la Spitalul Municipal Mangalia pentru îngrijiri medicale.

Steagul roșu interzice intrarea în mare

Steagul roșu este arborat pe mai multe plaje de pe litoral, inclusiv în Mamaia, Constanța, Eforie și Olimp. Măsura a fost luată din cauza valurilor puternice și a curenților care se formează în apropierea țărmului.

În unele zone, valurile ajung la aproape un metru și jumătate, iar vântul puternic amplifică pericolul pentru cei care intră în apă.

Salvamarii avertizează permanent turiștii prin sistemele de sonorizare și le cer să respecte semnificația steagului roșu. Cu toate acestea, mulți aleg să ignore recomandările și continuă să se scalde.

De ce este periculos să intri în mare când este arborat steagul roșu

Specialiștii atrag atenția că unul dintre cele mai mari riscuri îl reprezintă curenții de coastă. Aceștia se pot forma rapid și pot trage înotătorii spre larg în doar câteva secunde, inclusiv pe cei cu experiență.

Din acest motiv, atunci când este arborat steagul roșu, scăldatul este interzis.

Semnificația steagurilor folosite pe plajă:

Steagul roșu indică interdicția totală de a intra în mare.

Steagul galben înseamnă că scăldatul este permis doar cu prudență.

Steagul verde arată că marea este sigură pentru înot.

Salvatorii le recomandă turiștilor să respecte semnalele de avertizare și să evite intrarea în apă până la îmbunătățirea condițiilor din mare.