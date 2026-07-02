Spitalul de Boli Infecțioase Galați, o investiție de 17,3 milioane lei

Foto: Facebook Costel Fotea

Pe șantierul pavilionului medical de la Spitalul de Boli Infecțioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galați au fost relocate , pe noile trasee, toate rețelele de utilități - apă și canalizare, gaze, abur și termoficare.

În paralel, se lucrează la egalizarea terenului și la armarea fundației viitoarei unități medicala, a anunțat Costel Fotea, președintelșe PSD al Consiliului Județean Galați.

"Noul pavilion, realizat printr-o investiție de 17,3 milioane de lei a Consiliului Județean Galați, va avea o capacitate de 58 de paturi și va înlocui Pavilionul B, vechi de peste 100 de ani, care nu mai corespunde standardelor tehnice și medicale actuale necesare desfășurării activităților spitalicești.

Unitatea medicală, cu o suprafață de aproape 1.200 de mp, va fi finalizată până la sfârșitul acestui an și va include cabinete dotate cu echipamente de ultimă generație, saloane pentru pacienți și săli de tratament amenajate la cele mai înalte standarde.

Spitalul va fi dotat și cu un sistem automatizat de management (BMS), care va optimiza costurile de operare și va asigura controlul eficient al climatizării, încălzirii și iluminatului.

Reconstruim din temelii sistemul de sănătate din județul Galați", a ținut să precizeze Costel Fotea.