Un băiat de 16 ani s-a înecat în râul Siret. Sursa foto: Unsplash, rol ilustrativ

Un băiat de 16 ani s-a înecat, luni seara, în râul Siret, în zona localității Șerbești, județul Bacău.

Un băiat în vârstă de 16 ani s-a înecat, luni seara, în râul Siret, în dreptul localităţii Şerbeşti, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

La faţa locului au intervenit pompieri, cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean, iar în sprijin a fost trimis elicopterul SMURD de la Galaţi.

"Pompierii militari băcăuani au fost solicitaţi să intervină în comuna Săuceşti, satul Şerbeşti, pentru salvarea unui copil scos din apa râului Siret, în stare de inconştienţă. (...) Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenţie şi a manevrelor de resuscitare efectuate la faţa locului, medicul de pe elicopterul SMURD a declarat decesul victimei, un băiat în vârstă de 16 ani", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuţa Socaci.

Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind infracţiunea de ucidere din culpă, conform Agerpres.

Cazul vine în contextul unor tragedii similare petrecute în ultimele zile, în care mai mulți copii și-au pierdut viața prin înec în diferite zone ale țării.

Tragedie în Satu Mare: Un copil de 8 ani s-a înecat în râul Someș

Un copil de aproximativ 8 ani şi-a pierdut viaţa, duminică, după ce s-a înecat în râul Someş, pe raza localităţii Odoreu, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Someş" Satu Mare.

Potrivit sursei citate, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit în urma unei sesizări privind o posibilă persoană înecată în râul Someş.

"În urma operaţiunilor de căutare, copilul, în vârstă de aproximativ 8 ani, a fost identificat şi extras din apă în stop cardiorespirator, fiind predat de urgenţă echipajului de Terapie Intensivă Mobilă", au precizat reprezentanţii ISU.

Personalul medical a efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse, copilul nu a răspuns acestora, iar medicul a declarat decesul.

O fetiță de 7 ani a murit înecată la un ștrand din București. Părinții erau la masă

Un incident șocant s-a petrecut pe 26 iunie la un cunoscut ștrand din București. O fețiță de numai șapte ani s-a înecat în piscină, la doar câțiva pași de părinții săi. frecventat de mulți oameni mai ales în perioada verii.

Copila de șapte ani ar fi plecat, se va stabili dacă a avut sau nu acordul familiei, de la masa unde petreceau părinții săi și ar fi intrat în apă.

La scurt timp, oameni care se aflau în locație ar fi dat alarma după ce ar fi văzut corpul micuței plutind pe apă.

Fetița a fost scoasă de urgență și i s-au aplicat manevre de resuscitare, însă aceasta nu a mai fost salvată.

CITEȘTE ȘI: Copil de 6 ani, în comă, după ce aproape s-a înecat la Ștrandul Municipal din Iași

