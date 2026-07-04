Scandal după Insula Iubirii! Fostele cuscre au scos „artileria grea” pe Facebook. Ce și-au spus în văzul tuturor

Scandalul dintre foștii parteneri de la „Insula Iubirii” capătă noi proporții.

Dacă până acum schimbul de acuzații s-a purtat în principal între foștii soți, de această dată, în centrul atenției se află mamele lor. În urmă cu o zi, mama Cristinei, doamna Tanța, a decis să vorbească public despre situația fiicei sale și a explicat de ce a ales să facă acest lucru abia acum.

„Am ales să vorbesc aici. Nu mi-am dorit să apar public din rușinea în care am trăit lângă ginerele meu”, a scris mama Cristinei pe Facebook.

Printre comentarii a intervenit chiar mama lui Andrei Rotaru, doamna Vasilica, care a lansat acuzații dure la adresa fostei sale nurori și a familiei acesteia.

„Minciuni! Au ajutat-o mult! A mers cu miloaga că e bună și credincioasă, dar în realitate e cu totul o altă persoană. Rea, egoistă, materialistă și, dacă o să am ocazia, o să vă povestesc totul. Ele și-au creat o față falsă. Rușine, Cristina! Eu știu cine sunteți, păcat că lumea nu știe!”, a răspuns mama lui Andrei la postarea fostei cuscre.

Replica a venit la scurt timp. Într-o nouă postare publicată pe Facebook, doamna Tanța i-a răspuns direct fostei cuscre, mărturisind că mesajul acesteia a făcut-o să reacționeze. Mama Cristinei o acuză pe mama lui Andrei că și-ar fi susținut fiul indiferent de situație și că nu ar fi luat atitudine în momentele dificile ale relației dintre cei doi foști soți.

"Dna. Vasilica Rotaru ați devenit penibili, dumneavoastră și băiatul dumneavoastră. Mi-ați distrus fata cu invențiile cosmice, cu „crengile” și cu universul. Tu, ca mamă, ce ai încurajat 12 ani? Ai avut o noră iubitoare și credincioasă în Dumnezeu, și cu toate astea, ai acuzat-o pentru faptele băiatului tău, în timp ce ea se tăvălea de durere. Vrei să ne pui etichetele vieții care vă aparțin? Când unul dintre copiii noștri trădează, ca mame și ca femei, luăm atitudine. Tu ce ai făcut mereu? La televizor, i-ai pus să joace teatru acum 12 ani, că este un actor bun. Lumea nu uită. De ce? Rușine ție ca mamă! În loc să te alături nouă care îl iubeam și îi doream mult bine… ai ales ura", a răspuns doamna Tanța printr-o nouă postare.