Keir Starmer a explicat de ce a demisionat din fruntea Guvernului Marii Britanii

Premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Agerpres

Keir Starmer a demisionat din funcţia de prim-ministru al Marii Britanii şi şi-a explicat decizia.

Într-un interviu acordat celor de la BBC, Keir Starmer a spus despre demisia sa că "A fost greu. Nu am de gând să pretind altceva”.

Starmer va rămâne la biroul din 10 Downing Street până când Partidul Laburist va numi un succesor. Cel mai bine cotat este Andy Burnham, proaspăt deputat, fost primar în Manchester. Starmer a avut şi câteva sfaturi pentru Burnham.

"M-am luptat să înțeleg care era cel mai bun lucru de făcut pentru mine, pentru țară, pentru guvern. În cele din urmă, a devenit o decizie profund personală. Cel mai mare impact asupra costului vieții, prin urmare asupra veniturilor gospodăriilor și asupra nivelului de trai al tuturor cetățenilor din țară... cel mai mare impact din ultimii ani a fost, pe de o parte, conflictul din Ucraina, iar pe de altă parte, conflictul din Iran. Dacă ești prim-ministru și îți pasă de cum vor arăta facturile în orice gospodărie din țară, trebuie să îți pese de găsirea unei soluții durabile pentru situația din Ucraina. Trebuie să îți pese de ceea ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz”, a mai declarat Starmer.

Premierul britanic Keir Starmer a prezentat joi scuze pentru rolul statului în scandalul adopţiilor forţate a peste 185.000 de copii născuţi de mame necăsătorite, care au avut loc timp de zeci de ani după cel de-al Doilea Război Mondial în Regatul Unit, relatează AFP.

"Ruşinea nu este a voastră, nu a fost niciodată a voastră, este a noastră. Spun asta în numele întregii ţări, spun asta fiecărei persoane afectate: ne pare profund şi sincer rău", a declarat premierul în Parlament.

"Ceea ce li s-a întâmplat...nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Este o pată pe istoria noastră", a insistat el.

Peste 185.000 de copii născuţi de mame necăsătorite au fost adoptaţi între 1949 şi 1976 în Anglia şi Ţara Galilor, conform unei evaluări din 2022 a comisiei parlamentare pentru drepturile omului.

Aceste adopţii, "care au continuat şi după aceşti ani", potrivit prim-ministrului, au avut loc pe fondul stigmatizării femeilor care aveau copii în afara căsătoriei la acea vreme.

"Copiii au crescut crezând că nu sunt doriţi, mamele au fost acuzate de imoralitate" şi "nu este vorba despre acte izolate sau accidentale", a spus Keir Starmer, subliniind "un sistem înrădăcinat în cadrul autorităţilor locale, al organizaţiilor voluntare şi religioase şi al serviciilor de sănătate şi sociale".