Meghan Markle și copiii nu îl vor însoți pe prințul Harry la Londra. Ce s-a schimbat în planurile familiei

Prințul Harry. Foto: Agerpres

Soţia prinţului Harry, Meghan, şi cei doi copii ai lor nu vor călători în cele din urmă alături de prinţul britanic la Londra săptămâna viitoare, a anunţat sâmbătă purtătorul de cuvânt al acestuia, deşi o vizită în altă parte a Regatului Unit nu este exclusă, informează Reuters.

Prinţul Harry, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, urmează să fie prezent la Londra şi la Birmingham săptămâna viitoare pentru o serie de acţiuni caritabile şi evenimente care promovează ediţia din 2027 a Jocurilor Invictus.

Meghan și copiii nu vor mai ajunge la Londra

Presa britanică anticipase că Meghan şi cei doi copii ai cuplului - Archie, în vârstă de şapte ani, şi Lilibet, în vârstă de cinci ani - urmau să călătorească alături de prinţul Harry, însă purtătorul său de cuvânt a anunţat că planurile legate de prezenţa lor la Londra au fost între timp anulate. Cotidianul The Telegraph a relatat că decizia a fost luată după ce o solicitare privind asigurarea protecţiei de către poliţie a fost respinsă.

Purtătorul de cuvânt a adăugat însă că familia prinţului britanic nu a exclus posibilitatea ca Meghan şi cei doi copii să călătorească în alte părţi ale Regatului Unit, inclusiv la Birmingham, unde prinţul Harry urmează să promoveze Jocurile Invictus din 2027.

Prințul Harry își dorește să-și aducă din nou copiii în Regatul Unit

Prinţul Harry şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a-şi aduce copiii în Regatul Unit, o ţară pe care nu au mai vizitat-o de câţiva ani, dar a spus că îngrijorările legate de securitate au complicat aceste planuri.

"Ducele de Sussex continuă să exploreze toate opţiunile disponibile pentru a permite desfăşurarea în siguranţă a vizitei şi pentru a le oferi copiilor săi oportunitatea de a se bucura de prezenţa lor în Regatul Unit", a declarat purtătorul său de cuvânt la începutul acestei săptămâni.

Prinţul britanic susţine de multă vreme că problemele de securitate îi pun familia în pericol atunci când vizitează Regatul Unit.

Anul trecut, el a pierdut un proces intentat împotriva deciziei Guvernului de la Londra de a-i retrage protecţia poliţienească automată de care beneficiase în trecut, după ce Harry şi Meghan au decis să renunţe la îndatoririle lor regale în 2020 şi s-au mutat în Statele Unite.

O posibilă întâlnire între regele Charles și nepoții săi

Vizita planificată pentru săptămâna viitoare a creat perspectiva unei întâlniri rare între Archie, Lilibet şi bunicul lor patern, regele Charles - pe care cei doi copii l-au văzut foarte puţin în ultimii ani, având în vedere că relaţiile dintre prinţul Harry şi familia regală britanică au rămas tensionate.

Într-un interviu acordat pentru BBC anul trecut, prinţul Harry a declarat că îşi doreşte o reconciliere cu familia sa, după mai mulţi ani de dispute publice, inclusiv după criticile sale virulente la adresa familiei regale formulate în interviuri televizate şi în volumul său de memorii, intitulat "Spare" ("Rezerva").

Călătoria sa de săptămâna viitoare va coincide, de asemenea, cu pronunţarea unei decizii judecătoreşti, aşteptată cu mare nerăbdare de opinia publică, în procesul pe care Harry l-a intentat pentru încălcarea vieţii private grupului Associated Newspapers, editorul tabloidului Daily Mail.

Britanicii se aşteaptă ca prinţul Harry să participe la angajamente asociate cu Jocurile Invictus, competiţia sportivă pentru veteranii militari răniţi sau rămaşi cu dizabilităţi, înfiinţată chiar de el, pe care oraşul Birmingham o va găzdui în 2027.