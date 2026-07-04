Scene de groază într-o parcare din Sectorul 2. O femeie, amenințată cu un cuțit și violată

Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Un bărbat a fost reţinut de poliţişti, sâmbătă, după ce ar fi ameninţat cu un cuţit o femeie şi apoi ar fi violat-o într-o parcare din Sectorul 2, a informat Poliţia Capitalei.

Sesizarea la 112 a fost făcută de victimă, iar la faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie.

Pe baza semnalmentelor furnizate de femeie, suspectul a fost depistat pe Şoseaua lancului.

La vederea poliţiştilor, bărbatul a încercat să fugă printr-un gang, dar a fost prins şi imobilizat.

În zona respectivă, poliţiştii au găsit şi cuţitul care ar fi fost folosit la comiterea faptei şi pe care suspectul l-a aruncat sub o maşină.

Ce au stabilit polițiștii în urma cercetărilor

"În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Secţiei 8 Poliţie s-a stabilit că, în intervalul orar 00:55 - 01:05, în timp ce persoana vătămată se deplasa pe strada Măgura Vulturului, din Sectorul 2, aceasta ar fi fost abordată de bărbat, care i-ar fi acoperit gura cu mâna şi ar fi ameninţat-o cu un cuţit. Sub ameninţare, acesta ar fi constrâns-o să se deplaseze într-o parcare situată în apropiere, unde ar fi agresat-o sexual şi ar fi încercat să o dezbrace. Profitând de imposibilitatea victimei de a-şi exprima voinţa, generată de ameninţarea exercitată şi de diferenţa evidentă de forţă, bărbatul ar fi întreţinut cu aceasta un act sexual oral, fără consimţământul său", precizează Poliţia Capitalei.

Cum a reușit femeia să scape și să sune la 112

Ca să scape de agresor, femeia i-ar fi propus acestuia să se deplaseze către domiciliul său. La un moment dat, ea a profitat de neatenţia bărbatului şi a reuşit să intre în scara blocului în care locuieşte şi să blocheze accesul acestuia, după care a sunat la 112, precizează sursa citată.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore sub acuzaţiile de viol şi lipsire de libertate.

Acesta va fi prezentat magistraţilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 cu propunere de arestare preventivă.