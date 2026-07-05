CM 2026: Tabloul fazei eliminatorii - rezultate și program

Maroc și Franța sunt primele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.
Programul fazei eliminatorii:
ȘAISPREZECIMI DE FINALÃ
Duminică 28 iunie
22:00 Africa de Sud - Canada 0-1 (Stephen Eustaquio 90+2), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 73)
Luni 29 iunie
20:00 Brazilia - Japonia 2-1 (Casemiro 56, Gabriel Martinelli 90+6, respectiv Kaishu Sano 29), Houston - Houston Stadium (meci 76)
23:30 Germania - Paraguay 1-1 (Kai Havertz 54, respectiv Julio Enciso 42), după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare, Boston - Boston Stadium (meci 74)
Marți 30 iunie
04:00 Olanda - Maroc 1-1 (Cody Gakpo 72, respectiv Issa Diop 90+1), după prelungiri; 2-3, la loviturile de departajare, Monterrey - Monterrey Stadium (meci 75)
20:00 Cote d'Ivoire - Norvegia 1-2 (Amad Diallo 74, respectiv Antonio Nusa 39, Erling Haaland 86), Dallas - Dallas Stadium (meci 78)
Miercuri 1 iulie
00:00 Franța - Suedia 3-0 (Kylian Mbappe 45, 74, Bradley Barcola 53), New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 77)
05:00 Mexic - Ecuador 2-0 (Julian Quinones 22, Raul Jimenez 31), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 79)
19:00 Anglia - RD Congo 2-1 (Harry Kane 75, 86, respectiv Brian Cipenga 7), Atlanta - Atlanta Stadium (meci 80)
23:00 Belgia - Senegal 3-2 (Romelu Lukaku 86, Youri Tielemans 89, 120+5 - penalty, respectiv Habib Diarra 25, Ismaila Sarr 51), după prelungiri, Seattle - Seattle Stadium (meci 82)
Joi 2 iulie
03:00 SUA - Bosnia-Herțegovina 2-0 (Folarin Balogun 45, Malik Tillman 82), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium (meci 81)
22:00 Spania - Austria 3-0 (Mikel Oyarzabal 36, 89, Pedro Porro 66), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 84)
Vineri 3 iulie
02:00 Portugalia - Croația 2-1 (Cristiano Ronaldo 68 - penalty, Goncalo Ramos 90+4, respectiv Ivan Perisic 53), Toronto - Toronto Stadium (meci 83)
06:00 Elveția - Algeria 2-0 (Breel Embolo 10, Dan Ndoye 46), Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 85)
21:00 Australia - Egipt 1-1 (Mohamed Hany 55 - autogol, respectiv Emam Ashour 13), după prelungiri; 2-4, la loviturile de departajare, Dallas - Dallas Stadium (meci 88)
Sâmbătă 4 iulie
01:00 Argentina - Capul Verde 3-2 (Lionel Messi 29, Lisandro Martinez 93, Diney Borges 111 - autogol), respectiv Deroy Duarte 59, Sidny Lopes Cabral 103), după prelungiri, Miami - Miami Stadium (meci 86)
04:30 Columbia - Ghana 1-0 (Jhon Arias 14), Kansas City - Kansas City Stadium (meci 87)
OPTIMI DE FINALÃ
Sâmbătă 4 iulie
20:00 Canada - Maroc 0-3 (Azzeddine Ounahi 50, 82, Soufiane Rahimi 90+8), Houston - Houston Stadium (meci 90)
Duminică 5 iulie
00:00 Paraguay - Franța 0-1 (Kylian Mbappe 70 - penalty), Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89)
23:00 Brazilia - Norvegia, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)
Luni 6 iulie
03:00 Mexic - Anglia, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)
22:00 Portugalia - Spania, Dallas - Dallas Stadium (meci 93)
Marți 7 iulie
03:00 SUA - Belgia, Seattle - Seattle Stadium (meci 94)
19:00 Egipt - Argentina, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)
23:00 Elveția - Columbia, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)
SFERTURI DE FINALÃ
Joi 9 iulie
23:00 Franța - Maroc, Boston - Boston Stadium (meci 97)
Vineri 10 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 93 - câștigătoarea meciului 94, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)
Sâmbătă 11 iulie
00:00 câștigătoarea meciului 91 - câștigătoarea meciului 92, Miami - Miami Stadium (meci 99)
04:00 câștigătoarea meciului 95 - câștigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)
SEMIFINALE
Luni 13 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 97 - câștigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)
Marți 14 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 99 - câștigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)
MECIUL PENTRU LOCUL 3
Duminică 19 iulie
00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium
FINALA
Duminică 19 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 101 - câștigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium. (Agerpres)