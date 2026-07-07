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CM 2026: Spania, în sferturi, după ce  a câștigat derby-ul iberic cu Portugalia

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 07 Iul 2026
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Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Spania a învins Portugalia,  scor  1-0 (0-0), în derby-ul iberic desfășurat luni, pe Dallas Stadium, astfel că s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026.

Diferența a fost făcută de pasa inspirată a lui Ferran Torres pentru Mikel Merino, care a marcat golul victoriei în ultimele minute (90+1).

Acest rezultat pune capăt carierei legendarului Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială, încheind la vârsta de 41, cu un bilanț de 11 goluri în 27 de meciuri.

Campioana europeană a dominat jocul și a avut momentul de inspirație care o duce mai departe, după o confruntare în care lusitanii au avut ocaziile lor.

La Roja a început avântat și Oyarzabal (3) a șutat de la 20 de metri, dar Diogo Costa a reținut. Ocaziile au alternat în prima parte, Cancelo (7) șutând peste poartă din colțul careului mare. Oyarzabal (8) a ratat incredibil de la 12 metri, singur cu portarul. Cristiano Ronaldo (12) a ieșit la rampă cu un șut din unghi, respins de Simon. Yamal (16) a trimis din marginea careului, dar Diogo Costa a respins, după care Baena a reluat din 15 m, însă portarul a apărat din nou, la cealaltă bară.

În min. 37, Joao Felix a recentrat în fața porții, Ronaldo a reluat acrobatic, dar Unai Simon a avut o intervenție spectaculoasă. Echipa Portugaliei a avut o altă mare ocazie pe finalul primei reprize (41), la șutul lui Nuno Mendes de la 16 metri, care a fost deviat în transversală de Pedro Porro.

În repriza secundă, șutul lui Pedri (61), de la 18 metri, a fost deviat peste poartă, iar Diogo Costa s-a remarcat la șuturile lui Baena (65) și Yamal (73), din lovitură liberă.

Bruno Fernandes (76) a șutat în plasa laterală, la poarta cealaltă.

În min. 90+1, când multă lume se gândea la prelungiri, Merino a țâșnit pe un culoar, angajat inteligent de Ferran Torres, marcând singurul gol al partidei.

Echipa Portugaliei, antrenată de spaniolul Roberto Martinez, s-a aruncat în atac și a avut două șanse de a smulge egalarea, dar loviturile de cap trimise de Bernardo Silva (90+7) și Joao Neves au fost imprecise (90+9),

Spania, care va juca în sferturile de finală cu Belgia, nu a mai pierdut în timpul regulamentar în ultimele sale 35 de meciuri (26 de victorii, 9 egaluri), de la meciul amical pierdut pe 22 martie 2024, contra Columbiei (0-1), la Londra.

Meciul poate fi considerat o revanșă pentru spanioli, după ce Portugalia s-a impus la loviturile de departajare (5-3), în iunie 2025, în finala Ligii Națiunilor, scorul fiind 2-2 după prelungiri.

Aceasta a fost a treia confruntare între cele două echipe la Cupa Mondială. Spania a câștigat cu 1-0 în 2010 în optimi, în cursa spre titlul mondial, iar în 2018, la Soci, scorul a fost egal, 3-3.

Niciun selecționer nu și-a eliminat țara natală la Cupa Mondială, precizează FIFA, așa că nici Roberto Martinez nu a reușit.

Portarul Unai Simon, care în meciul cu Austria a doborât recordul de invincibilitate la Cupa Mondială, l-a dus acum mai departe, la 609 minute fără gol încasat.

Portugalia - Spania 0-1 (0-0)

A marcat: Mikel Merino (90+1).
Dallas, Dallas Stadium: 70.649 spectatori
Cupa Mondială 2026 - optimi de finală

Au evoluat echipele:

Portugalia: 1. Diogo Costa - 20. Joao Cancelo (5. Diogo Dalot, 71), 3. Ruben Dias, 13. Renato Veiga, 25. Nuno Mendes (2. Nelson Semedo, 56) - 15. Joao Neves, 23. Vitinha (10. Bernardo Silva, 83) - 18. Pedro Neto (26. Francisco Conceicao, 83), 8. Bruno Fernandes, 11. Joao Felix (17. Rafael Leao, 71) - 7. Cristiano Ronaldo (căpitan). Selecționer: Roberto Martinez.
Rezerve neutilizate: 12. Jose Sa, 22. Rui Silva - 4. Tomas Araujo, 14. Goncalo Inacio, 24. Samu Costa, 6. Matheus Nunes, 21. Ruben Neves, 9. Goncalo Ramos, 16. Francisco Trincao, 19. Goncalo Guedes.

Spania: 23. Unai Simon - 12. Pedro Porro, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte, 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (căpitan) - 10. Dani Olmo (6. Mikel Merino, 85), 20. Pedri (8. Fabian Ruiz, 85) - 19. Lamine Yamal, 21. Mikel Oyarzabal (26. Borja Iglesias, 90+7), 15. Alejandro Baena (7. Ferran Torres, 75). Selecționer: Luis De la Fuente.
Rezerve neutilizate: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 2. Marc Pubill, 3. Alejandro Grimaldo, 4. Eric Garcia, 5. Marcos Llorente, 9. Gavi, 18. Martin Zubimendi, 11. Yeremy Pino, 17. Nico Williams, 25. Victor Munoz.

Arbitru: Anthony Taylor; arbitri asistenți: Gary Beswick, Adam Nunn (toți din Anglia); al patrulea oficial: Felix Zwayer (Germania); arbitru asistent video: Robert Kempter (Germania)
Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); arbitri asistenți video: Antonio Garcia (Uruguay), Marco Di Bello (Italia)
Cartonașe galbene: Bernardo Silva (89), Veiga (90+3). (Agerpres)

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