Șeful FIFA, Gianni Infantino, vizat de o plângere la CIO pentru apropierea de Donald Trump

Președintele FIFA, Gianni Infantino (d) și președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Șeful FIFA, Gianni Infantino, este vizat de o plângere la CIO, în care este acuzat de încălcarea neutralității politice prin apropierea sa de președintele american Donald Trump.

Organizația pentru drepturile omului FairSquare a anunțat miercuri că va depune o plângere la Comisia de etică a Comitetului Internațional Olimpic (CIO) cu privire la „încălcări repetate ale neutralității politice” din partea președintelui FIFA, Gianni Infantino, transmite AFP.

Ce se arată în plângere

Jurământul depus de cei aproximativ o sută de membri ai organismului olimpic, printre care se numără Infantino, le impune să acționeze „independent de interesele comerciale și politice”, o obligație consacrată și în Carta Olimpică.

Or, în ultimele luni, CIO a fost chestionat în repetate rânduri cu privire la compatibilitatea acestei reguli cu apropierea cultivată de șeful FIFA față de președintele american Donald Trump, mergând până la a-i lăuda politica internă.

În februarie, organizația cu sediul la Lausanne a trecut cu vederea o controversă inițială legată de prezența lui Infantino la „Consiliul pentru Pace” convocat de Trump, purtând o șapcă roșie inscripționată cu „USA” și „45-47”, o referire la cele două mandate ale liderului republican.

„Înțelegem că FIFA susține un vast program de investiții prin intermediul fotbalului pentru a revitaliza sportul în Gaza, Palestina, oferind infrastructură sportivă, inițiative educaționale și proiecte de dezvoltare de nivel înalt”, a declarat un purtător de cuvânt al CIO, apreciind că FIFA acționează „în limitele rolului său” și fără a face nicio referire la accesoriul pentru cap.

Controversa privind cartonașul roșu primit de Balogun

Marți, președinta CIO, Kirsty Coventry, a fost întrebată despre convorbirea telefonică pe care Donald Trump a avut-o cu Gianni Infantino înainte ca FIFA să ridice duminică suspendarea impusă atacantului american Folarin Balogun în urma unui cartonaș roșu.

„Din câte știu, Comisia de etică nu a primit nicio plângere în această chestiune. Evident, dacă ar primi una, ar analiza-o”, a răspuns Coventry.

Potrivit site-ului CIO, „oricine poate transmite informații privind o presupusă” încălcare a principiilor etice ale organizației.

FairSquare, căreia i s-a alăturat în iunie Federația Norvegiană de Fotbal, sesizase, de asemenea, Comisia de etică a FIFA în decembrie anul trecut, invocând de această dată încălcări repetate de către Gianni Infantino ale principiului neutralității consacrat în statutul forului fotbalistic mondial.

Până în prezent, nu există indicii că ar fi fost deschisă o anchetă cu privire la această plângere, subliniază FairSquare, notează Agerpres.