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DCNews Sport F1: Charles Leclerc a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone

F1: Charles Leclerc a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 05 Iul 2026
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leclerc hamilton antonelli
Charles Leclerc (s) și Lewis Hamilton (d), alături de Kimi Antonelli (c), după calificările Marelui Premiu al Marii Britanii de la Silverstone.

Charles Leclerc a obținut duminică prima victorie din carieră pe circuitul de la Silverstone și primul său succes în Formula 1 după aproape doi ani.

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrrari) a câştigat duminică Grand Prix-ul de Formula 1 al Marii Britanii, în faţa britanicului George Russell (Mercedes) şi a coechipierului său britanic Lewis Hamilton, transmite AFP.

Leclerc s-a impus în premieră la Silverstone şi a obţinut prima sa victorie în Campionatul Mondial de Formula 1 de la cea din octombrie 2024, de la Austin (SUA). Monegascul a ajuns la nouă succese în carieră, după un debut de sezon dificil.

Russell a recuperat din ecartul faţă de liderul clasamentului general, coechipierul său italian Kimi Antonelli, care s-a clasat doar pe locul 16, din cauza unor probleme aerodinamice şi a unei penalizări.

Cursa de la Silverstone s-a încheiat cu maşina de securitate pe pistă mai multe tururi din cauza ieşirii în decor a olandezului Max Verstappen (Red Bull), care a fost nevoit să abandoneze.

Lando Norris, pe locul al patrulea

Campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris (McLaren), s-a clasat pe locul al patrulea, potrivit Agerpres.

Clasamentul Grand Prix-ului Marii Britanii, etapa a noua a sezonului

1. Charles Leclerc (Momaco/Ferrari) 1 h 30 min 42 sec 546/1000
2. George Russell (Marea Britanie/Mercedes), la 0,427
3. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari), la 0,772
4. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes), la 1,149
5. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull), la 1,598
6. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull), la 2,023
7. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull), la 2,214
8. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi), la 2,413
9. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes), la 3,229
10. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes), la 3,445
11. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes), la 4,014
12. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes), la 4,391
13. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari), la 5,245
14. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari), la 5,512
15. Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari), la 7,403
16. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes), la 8,005
17. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari), la 8,162
18. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda), la un tur
19. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda), la un tur
20. Max Verstappen (Olanda/Red Bull), la 6 tururi

Cel mai rapid tur al cursei: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:31.607, în al 16-lea tur (viteză medie: 171,380 km/h).

Abandonuri

  • Nico Hulkenberg (Germania/Audi): problemă mecanică în turul 42
  • Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes): problemă mecanică în turul 46
  • Max Verstappen (Olanda/Red Bull): problemă mecanică în turul 48

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