F1: Charles Leclerc a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone

Charles Leclerc (s) și Lewis Hamilton (d), alături de Kimi Antonelli (c), după calificările Marelui Premiu al Marii Britanii de la Silverstone.

Charles Leclerc a obținut duminică prima victorie din carieră pe circuitul de la Silverstone și primul său succes în Formula 1 după aproape doi ani.

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrrari) a câştigat duminică Grand Prix-ul de Formula 1 al Marii Britanii, în faţa britanicului George Russell (Mercedes) şi a coechipierului său britanic Lewis Hamilton, transmite AFP.

Leclerc s-a impus în premieră la Silverstone şi a obţinut prima sa victorie în Campionatul Mondial de Formula 1 de la cea din octombrie 2024, de la Austin (SUA). Monegascul a ajuns la nouă succese în carieră, după un debut de sezon dificil.

Russell a recuperat din ecartul faţă de liderul clasamentului general, coechipierul său italian Kimi Antonelli, care s-a clasat doar pe locul 16, din cauza unor probleme aerodinamice şi a unei penalizări.

Cursa de la Silverstone s-a încheiat cu maşina de securitate pe pistă mai multe tururi din cauza ieşirii în decor a olandezului Max Verstappen (Red Bull), care a fost nevoit să abandoneze.

Lando Norris, pe locul al patrulea

Campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris (McLaren), s-a clasat pe locul al patrulea, potrivit Agerpres.

Clasamentul Grand Prix-ului Marii Britanii, etapa a noua a sezonului

1. Charles Leclerc (Momaco/Ferrari) 1 h 30 min 42 sec 546/1000

2. George Russell (Marea Britanie/Mercedes), la 0,427

3. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari), la 0,772

4. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes), la 1,149

5. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull), la 1,598

6. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull), la 2,023

7. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull), la 2,214

8. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi), la 2,413

9. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes), la 3,229

10. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes), la 3,445

11. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes), la 4,014

12. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes), la 4,391

13. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari), la 5,245

14. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari), la 5,512

15. Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari), la 7,403

16. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes), la 8,005

17. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari), la 8,162

18. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda), la un tur

19. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda), la un tur

20. Max Verstappen (Olanda/Red Bull), la 6 tururi

Cel mai rapid tur al cursei: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:31.607, în al 16-lea tur (viteză medie: 171,380 km/h).

Abandonuri