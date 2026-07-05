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Djokovic doboară recordul lui Federer la Wimbledon și se califică în sferturi

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 05 Iul 2026
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novak djokovic tenis
Sârbul Novak Djokovic, cel mai titrat tenismen din istorie. Sursa foto: Agerpres

Septuplul campion la Wimbledon a reușit să înregistreze încă o victorie pe iarba londoneză, duminică seară, ajungând la 106 succese în acest turneu.

Novak Djokovic, favorit numărul 7, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon după ce l-a învins duminică pe rusul Roman Safiullin, scor 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-3. Prin această victorie, sârbul l-a depășit pe elvețianul Roger Federer și a devenit jucătorul cu cele mai multe victorii la simplu masculin din istoria competiției.

Acesta a fost cel de-al 106-lea succes al lui Djokovic la Wimbledon, cu unul mai mult decât cele 105 de victorii ale lui Federer, liderul precedent al clasamentului all-time.

La finalul partidei, Djokovic a făcut și o glumă. Invitat să vorbească despre concentrarea și disciplina care i-au definit cariera, el a intervenit zâmbind: „Și ieșirile nervoase”.

Întrebat la ce se referă, a adăugat: „Ieșirile nervoase, momentele în care îmi pierd cumpătul. Am avut și astăzi câteva. Îmi prezint scuze”, a adăugat el, potrivit tennismajors.

Djokovic, calificat în sferturi la Wimbledon

Djokovic, în vârstă de 39 de ani, a revenit în manșa a patra a meciului, după ce Safiullin a reușit să-și adjudece al treilea set din meciul care a durat trei ore și 27 de minute.

Până în optimi, Djokovic cedase seturi doar în fața francezului Arthur Rinderknech, cap de serie numărul 25, și a chinezului Wu Yibing. Grecul Stefanos Tsitsipas, împotriva căruia a evoluat în al doilea tur, nu a reușit să-i ia niciun set.

Safiullin, una dintre surprizele turneului

Roman Safiullin fusese una dintre revelațiile ediției din acest an. Pentru a ajunge în a doua săptămână a competiției, el l-a învins în minimum de seturi pe brazilianul Joao Fonseca, cap de serie numărul 24, și a trecut prin două meciuri de cinci seturi, ultimul fiind câștigat în tie-break-ul setului decisiv împotriva rusului Andrey Rublev, cap de serie numărul 12.

În sferturile de finală, Djokovic îl va întâlni pe învingătorul duelului dintre canadianul Felix Auger-Aliassime, cap de serie numărul 3, și spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, cap de serie numărul 22. Miza va fi calificarea în semifinalele turneului.

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