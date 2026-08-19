Tenismenul Nick Kyrgios, testat pozitiv la cocaină, își pune cenușă în cap după gestul făcut

Rol ilustrativ droguri. Foto: Unsplash

Nick Kyrgios, fost număr 13 în clasamentul ATP, și-a prezentat scuzele, după anunțul Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), care a confirmat că a fost depistat pozitiv la cocaină.

Australianul Nick Kyrgios, fost finalist la Wimbledon, a furnizat o probă pe 22 iunie, în timpul turneului ATP de la Mallorca, iar analizele au arătat prezența benzoilecgoninei, un metabolit al cocainei. Suspendarea lui Kyrgios a intrat în vigoare la începutul lunii august.

Kyrgios nu a contestat, până acum, decizia ITIA de a-l suspenda

Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a confirmat cazul, iar tenismenul a avut ocazia să atace suspendarea provizorie, dar nu a făcut asta până în prezent.

Cocaina se află pe lista substanțelor interzise de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) și este interzisă în competiție. ITIA spune că, în situația substanțelor de abuz, pot exista sancțiuni scăzute dacă acestea au fost consumate în afara competiției.

Acum, Kyrgios a transmis un mesaj după apariția în spațiul public a informației că a fost depistat cu cocaină. El și-a cerut scuze fanilor, familiei și sponsorilor. Mai mult, a recunoscut că a făcut „o greșeală uriașă”.

Kyrgios „Am făcut o greșeală uriașă și îmi asum întreaga responsabilitate”

„Am vrut să aflați asta mai întâi de la mine. Recent, am picat un test antidoping la Mallorca, după ce am fost depistat pozitiv la cocaină. Am făcut o greșeală uriașă și îmi asum întreaga responsabilitate. Îmi pare rău față de fanii mei, familia mea, sponsorii mei și față de toți cei apropiați. Mai presus de toate, îmi pare rău față de copiii care mă urmăresc. Știu ce exemplu oferă acest lucru și sunt profund dezamăgit de mine.

Nu am de gând să caut scuze, dar vreau să ofer puțin context despre situația prin care am trecut. Ultimii doi ani, marcați de accidentări, m-au afectat enorm, atât fizic, cât și psihic. Corpul meu nu a mai fost capabil să facă ceea ce mintea mea se așteaptă să facă, iar faptul că trebuie să accept că mă apropii de finalul carierei a fost mai greu decât mi-aș fi imaginat vreodată. Am spus întotdeauna că nu eu am ales tenisul, ci tenisul m-a ales pe mine. Dar să renunț la ceva care a reprezentat întreaga mea viață este unul dintre cele mai dificile lucruri cu care a trebuit să mă confrunt vreodată. Au existat momente în care m-am simțit neputincios și singur”, a scris Kyrgios.

Kyrgios spune că se va retrage din viața publică

„Nimic din toate acestea nu scuză ceea ce am făcut. Totuși, partea bună este că acest lucru a reprezentat un semnal de alarmă pentru mine. În următoarele 28 de zile, mă voi retrage de pe rețelele de socializare și din viața publică, în timp ce mă voi concentra pe a-mi pune viața în ordine. Le cer oamenilor să îmi respecte intimitatea în această perioadă și, cel mai important, să respecte intimitatea familiei mele. Îmi pare rău. Voi face tot ceea ce trebuie și mă voi întoarce mai bine”, a scris australianul, pe o rețea socială.