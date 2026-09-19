România învinge Indonezia în Cupa Davis și se apropie de primul eșalon, acolo unde nu mai evoluează din 2009

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Echipa masculină de tenis a României a învins Indonezia cu 3-0, după ce Ștefan Horia Haită și Radu David Țurcanu au câștigat sâmbătă meciul de dublu disputat la Jakarta, în primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis.

Perechea română s-a impus fără emoții în fața cuplului Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp, scor 6-2, 6-1, într-o partidă care a durat doar 66 de minute. România își asigurase deja avantajul decisiv după meciurile de simplu disputate vineri. Cezar Crețu, locul 271 ATP, l-a învins pe Gunawan Trismuwantara, clasat pe poziția 2.202 ATP, cu 6-2, 6-4.

În al doilea meci de simplu, Radu Mihai Papoe, aflat la debut în Cupa Davis, a trecut de Rafalentino Ali Da Costa, locul 1.608 ATP, după un meci în care românul a pierdut primul set, dar a revenit și s-a impus cu 6-7 (5/7), 6-1, 6-2.

Al treilea meci de simplu, care nu mai are miză pentru rezultatul întâlnirii, îi va opune pe Lucky Candra Kurniawan și Gabriel Ghețu. Partida dintre Cezar Crețu și Rafalentino Ali Da Costa a fost înlocuită în programul oficial, iar confruntarea dintre Radu Mihai Papoe și Gunawan Trismuwantara este foarte probabil să nu mai aibă loc.

România ocupă locul 46 în clasamentul mondial al Cupei Davis, în timp ce Indonezia se află pe poziția 65. Cele două reprezentative nu s-au mai întâlnit până acum în această competiție. Victoria de la Jakarta îi permite României să avanseze în play-off-ul Grupei Mondiale I, unde va încerca să facă încă un pas spre revenirea în elita Cupei Davis.

România nu mai este în elita Cupei Davis din 2009

Succesul din Indonezia are o miză importantă pentru tenisul masculin românesc. România nu mai face parte din primul eșalon al Cupei Davis din 2009, ultimul sezon în care echipa a evoluat în fostul World Group, formatul care reunea cele mai puternice 16 națiuni ale competiției.

În acea perioadă, România avea o echipă condusă de jucători precum Andrei Pavel, Victor Hănescu și Horia Tecău. În 2008, România evoluase în World Group și întâlnise Franța la Sibiu, fiind învinsă cu 5-0.

Un an mai târziu, în 2009, România a fost din nou în World Group și a întâlnit Rusia în primul tur. După acea perioadă, echipa a ieșit din elita competiției, iar România a evoluat în anii următori în eșaloanele regionale.