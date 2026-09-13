Kimi Antonelli (Mercedes) a câștigat marele Premiu al Spaniei

Charles Leclerc (s) și Lewis Hamilton (d), alături de Kimi Antonelli (c), după calificările Marelui Premiu al Marii Britanii de la Silverstone.

Pilotul Mercedes Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Spaniei, după ce Lando Norris (McLaren) a pierdut teren din cauza momentului nefavorabil în care a fost activat regimul de „Virtual Safety Car” (VSC).

Lando Norris a condus detașat, pornind din pole position, când Virtual Safety Car (VSC) a fost activat în turul 15. Momentul a fost extrem de nefavorabil pentru campionul mondial: acesta trecuse deja de ieșirea de la boxe în momentul activării VSC-ului, scrie BBC.

Acest lucru le-a permis lui Kimi Antonelli și lui Verstappen să intre la boxe în timpul regimului VSC, în timp ce perioada de neutralizare s-a încheiat înainte ca Norris să poată ajunge din nou la boxe.

El a efectuat ulterior oprirea, însă, spre ghinionul său, aceasta a fost lentă, revenind pe pistă abia pe locul al cincilea.

Norris a reușit să recupereze doar până pe locul al treilea, pe un circuit unde depășirile sunt aproape imposibile.

A opta victorie a lui Antonelli în cele 14 curse de anul acesta îi consolidează și mai mult poziția de lider în campionat.

Italianul are acum un avans de 81 de puncte față de coechipierul său, George Russell, care a terminat pe locul cinci după o cursă dificilă și o strategie confuză, și un avans de 101 puncte față de Lewis Hamilton (Ferrari), nevoit să abandoneze devreme din cauza unei defecțiuni la sistemul de frânare.