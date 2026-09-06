România, „regina Europei” la Canotaj U23: 9 medalii de aur și una de argint. Elisabeta Lipă: „Avem generații frumoase, care muncesc și luptă pentru România”

Canotori români medaliați la Europenele U23 din Polonia. Sursa foto: Elisabeta LIpă, Facebook

Sportivii români au avut o prestaţie de excepţie la Campionatele Europene de canotaj U23 de la Kruszwica din Polonia, pe care le-au încheiat, duminică, 6 septembrie, cu nouă medalii de aur şi una de argint.

9 medalii de aur și una de argint pentru România

Prima medalie de aur a fost cucerită la dublu rame feminin de Iulica-Maria Ursu şi Andreea Petras (07:56,20), în faţa Lituaniei (07:59,36).

La patru rame masculin, România (Cosmin Iulian Pleşescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Leontin Nuţescu) a cucerit aurul (06:25,49), urmată de Danemarca (06:29,29).

Totodată, România (Andreea Bianca Marin, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu şi Iuliana Isabela Boldea) s-a impus la patru rame feminin (07:18,11), după o finală strânsă, în care a luptat cu Austria (07:20,55), clasată pe locul secund.

În proba feminină de patru vâsle, România (Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biţă şi Daria-Elena Maximiuc) s-a impus (07:09,40) în faţa Elveţiei (07:12,68).

La opt plus unu masculin, România (Antonel Avăcăriţei, Andrei Perdei, Patrick Francisc Sebestyen, Sebastian Alexandru Taşcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu şi Maria-Antonia Iancu) s-a impus clar (06:06,92) în duelul cu Cehia (06:12,43) şi Italia (06:13,30).

În cursa feminină de opt plus unu, România (Maria Ariana Balint, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Stejara Olariu, Bianca-Elena Drăghici, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi şi Irina Lucia Andreea Despa) s-a impus fără drept de apel (06:48,93), urmată la mare distanţă de Italia (06:58,10).

La schif simplu feminin, Bianca-Camelia Ifteni a câştigat aurul fără emoţii (08:09,99) în faţa lituaniencei Agne Kubaityte (08:15,95).

O medalie de aur au cucerit şi David Costel Chitic şi Stejara Olariu la dublu vâsle mixt (06:59,34), la distanţă de locul secund, ocupat de Italia (07:11,50).

La opt plus unu mixt, România (Andreea Bianca Marin, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Isabela Boldea, Cosmin Iulian Pleşescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Leontin Nuţescu şi Maria-Antonia Iancu) a câştigat (06 min 15,64) duelul cu Cehia (06:18,09) şi Italia (06:18,57).

Medalia de argint a fost obţinută de Mateus-Simion Cozminciuc şi Fabrizio-Alexandru Scripcariu la dublu rame masculin (06:58,44), devansaţi de Grecia (06:54,49).

Elisabeta Lipă: „Mândră de voi, de fiecare dintre voi!”

„În ultima perioadă am avut atât de multe motive de bucurie. I-am aplaudat pe seniorii noștri, ne-am bucurat pentru juniori, iar acum îi felicităm pe tinerii noștri de la Campionatele Europene Under 23 de la Kruszwica. 9 medalii de aur, una de argint și locul 1 pe națiuni! Un rezultat extraordinar, pentru care vă felicit din toată inima!

Dincolo de medalii, mă bucur să vă văd crescând, ambițioși, serioși și hotărâți să duceți mai departe povestea frumoasă a canotajului românesc. Celor care au urcat pe podium le spun să se bucure din plin de aceste momente. Ați muncit pentru ele și le meritați!”, a scris președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, într-o postare pe Facebook.

Aceasta a avut și un mesaj pentru sportivii care nu au reușit să câștige medalii, oferindu-le un sfat prețios, în calitate de fostă campioană mondială și olimpică: „Celor care, de data aceasta, nu au ajuns acolo unde și-au dorit le spun atât: ștergeți-vă lacrimile, ridicați capul și luptați mai departe! În sport nu câștigăm de fiecare dată, dar fiecare cursă ne învață ceva și ne face mai puternici. Sunt victorii care vă așteaptă!”, a transmis Elisabeta Lipă.

Aceasta le-a mulțumit, de asemenea, tuturor sportivilor pentru munca asiduă depusă, dar și pentru membrii din staff, care îi ajută pe canotori să-și atingă obiectivele.

„Mulțumesc, dragilor, pentru muncă, seriozitate și dedicare. Mulțumesc antrenorilor și întregului staff pentru tot ceea ce construiesc zi de zi alături de voi și partenerilor care susțin performanța și cred în canotajul românesc. Mulțumesc presei, care duce poveștile și performanțele voastre mai aproape de oameni, și mai ales familiilor voastre, care trăiesc alături de voi emoțiile, sacrificiile, momentele grele și bucuriile.

Și, nu în ultimul rând, mulțumesc tuturor celor care sunt alături de sportivii noștri – celor care îi urmăresc, îi încurajează și îi aplaudă. Susținerea voastră contează! De la juniori până la seniori, avem generații frumoase, care muncesc și luptă pentru România. Continuați să aveți încredere, să munciți și să luptați pentru visurile voastre. Mai sunt multe victorii de trăit împreună! Felicitări, dragilor!”, a conchis marea campioană.

Elisabeta Lipă a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, cum se desfășoară cursele de canotaj atunci când ploaia umple bărcile cu apă, pe o vreme asemănătoare celei experimentate de canotorii prezenți la Mondialele de la Amsterdam 2026.

La dublu vâsle masculin, David Costel Chitic şi Daniel Vasile Chitic s-au clasat pe locul al treilea în Finala B (07:09,12), în timp ce Marian Gabriel Guia a câştigat Finala C la schif simplu masculin (07:48,13).

România, urmată pe podium de Germania, Grecia și Italia

În ierarhia pe medalii, România (9-1-0) a fost urmată de Germania (2-2-2), Grecia (2-0-1), Italia (1-5-4) etc.

Sportivii români au cucerit nouă medalii, dintre care şase de aur, una de argint şi două de bronz, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Racice (Cehia) din 2025.

Cel mai bun bilanţ al României la Europenele U23 rămâne cel din 2019, când tricolorii au cucerit 9 medalii de aur, 1 de argint şi 2 de bronz, la Ioannina (Grecia). În 2024, România a câştigat 9 medalii de aur la Edirne (Turcia), în 2018, 8 medalii de aur la Brest (Belarus), iar în 2017, la prima ediţie, tot la Kruszwica, 8 medalii de aur, 1 de argint şi 1 de bronz, potrivit Agerpres.