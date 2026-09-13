Andrei Raţiu, remarcat de Jose Mourinho după Real Madrid-Rayo Vallecano, scor 4-1

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Andrei Raţiu, fundaşul dreapta al naţionalei României, a fost remarcat de Jose Mourinho după meciul câştigat de Real Madrid cu Rayo Vallecano, scor 4-1.

Real Madrid s-a impus în faţa celor de la Rayo Vallecano pe Santiago Bernabeu cu scorul de 4-1. Golurile madrilenilor au fost marcate de Kylian Mbappe, în minutele 14 şi 90+1, Carreras, minutul 17, şi Bellingham, minutul 35. Golul celor de la Rayo Vallecano a fost marcat de Camello, în minutul 51, după o fază la care Andrei Raţiu a insistat şi a recuperat mingea.

”Aveam 3-1, mai erau cinci minute de jucat, iar fundașul dreapta (n.r. Andrei Rațiu) al lui Rayo era foarte bun, foarte ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate extraordinară de a repeta eforturile și de a crea probleme pe acea parte.

Mi s-a părut că era momentul să 'închidem ușa' (n.r. l-a schimbat pe Vinicius Junior cu Marc Cucurella)”, a declarat Jose Mourinho după meci, citat de Pasion por el Rayo.

Andrei Raţiu putea pleca la Fulham

Andrei Raţiu putea să se transfere în Premier League în această vară. Fulham, echipa antrenată de Alvaro Arbeloa, a fost la un pas să îl cumpere pe fundaşul român, dar Rayo Vallecano a refuzat oferta londonezilor. Fulham a oferit 30 de milioane de euro, sumă care ar fi fost plătită în mai multe tranşe, dar Rayo Vallecano nu a fost de acord.

Andrei Raţiu, lăudat de spanioli după ce a ratat transferul

Presa spaniolă a remarcat profesionalismul lui Andrei Raţiu, în ciuda transferului ratat.

"Andrei Rațiu și Pathe Ciss și-au demonstrat încă o dată profesionalismul. Ambii jucători ceruseră clubului Rayo Vallecano să îi lase să plece în această vară, dar, în cele din urmă, au rămas în lot pentru încă un sezon. După închiderea ferestrei de transferuri și în absența posibilității unui transfer în altă parte, amândoi au răspuns în cel mai bun mod posibil: prin prestația lor pe teren.

Internaționalul român își exprimase anterior intenția de a căuta un nou club, lucru pe care l-a făcut și în această vară. Rayo, însă, și-a menținut pretențiile financiare și, în cele din urmă, nu s-a ajuns la nicio înțelegere care să faciliteze plecarea sa.

Rațiu este unul dintre cei mai valoroși jucători din lot și s-a impus deja la nivel de elită. Calitățile sale fizice, rezistența și capacitatea de a urca în atac pe flancul drept îl transformă într-un atu vital pentru o echipă care are nevoie de fundași laterali capabili să câștige teren și să creeze ocazii de gol", au scris cei de la Union Rayo.

Andrei Raţiu este în lotul extins al naţionalei pentru meciurile din Liga Naţiunilor

Selecţionerul Gheorghe Hagi a stabilit o listă cu 48 de jucători pentru meciurile din Liga Naţiunilor. Andrei Raţiu este pe această listă extinsă, din care selecţionerul va alege lotul convocat.

Cei 48 de jucători de pe lista convocărilor preliminare sunt următorii:

portari: Ionuţ Radu (Celta Vigo/Spania, 9 selecţii/0 goluri marcate), Otto Hindrich (Legia Varşovia/Polonia, 2/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin/Polonia, debutant), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova, debutant), Ştefan Târnovanu (FCSB, 5/0);

fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania, 38/2), Tony Strata (Vitoria Guimaraes/Portugalia, 1/0), Deian Sorescu (Gaziantep/Turcia, 25/0), Radu Drăguşin (Fiorentina/Italia, 30/1), Andrei Coubiş (Lincoln City/Anglia, 3/0), Bogdan Racoviţan (Rakow Czestochowa/Polonia, 5/0), Alexandru Paşcanu (FC Rapid, 1/0), Virgil Ghiţă (Hannover 96/Germania, 10/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China, 46/1), Matei Ilie (Kasîmpaşa/Turcia, 2/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei Borza (Corum/Turcia, 2/0), Lisav Eissat (Bristol City, 4/0), Raul Opruţ (Dinamo, 5/0);

mijlocaşi: Tudor Băluţă (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Marius Marin (Al Nasr/EAU, 35/0), Andrei Mărginean (Dinamo, debutant), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia, 75/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo/China, 87/15), Marius Corbu (Ferencvaros/Ungaria, debutant), Cătălin Cîrjan (Dinamo, 2/0), Vlad Dragomir (FC Pafos/Cipru, 8/0), David Matei (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin Grameni (FC Rapid, debutant);

atacanţi: Dennis Man (PSV/Olanda, 45/11), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise/Belgia, 28/0), Olimpiu Moruţan (FC Rapid, 18/1), Alexandru Dobre (FC Rapid, 7/0), David Miiculescu (FCSB, 8/0), Ianis Hagi (Alanyaspor/Turcia, 54/8), Florin Tănase (Omonia Nicosia/Cipru, 28/5), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor/Turcia, 36/5), Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova, 6/1), Rareş Ilie (Mantova/Italia, debutant), Ianis Stoica (Estrela Amadora/Portugalia, debutant), Florinel Coman (Al-Gharafa/Qatar, 22/3), Denis Drăguş (FCSB, 28/7), Louis Munteanu (DC United/SUA, 6/3), Daniel Bîrligea (Frosinone/Italia, 9/2), Denis Alibec (Farul Constanţa, 45/6), Alexandru Musi (Dinamo, debutant).