Farul Constanța, victorie fără dubii în Superligă, 4-2 cu UTA

Sursa foto: Agerpres

Farul Constanţa a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 4-2 (3-1), vineri seara, la Ovidiu, în primul meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Farul Constanța deschis scorul rapid prin beninezul Matteo Ahlinvi (3), din centrarea lui Cristian Ganea. Apoi, gazdele s-au desprins prin golul lui Eduard Radaslavescu (20), cu un şut din unghi la colţul lung.

UTA a redus din diferenţă prin Marius Coman (37), dar ecartul la pauză a fost tot de două goluri, după ce Denis Alibec (44) a punctat în urma unui şut respins de portarul Marcio Rosa.

Radaslavescu a reuşit dubla după pauză (57), cu un şut de la circa 11 metri.

Omar El Sawy (88) a marcat primul său gol pentru arădeni, cu un şut de la circa 20 de metri.

Ahlinvi a marcat al treilea cel mai rapid gol al sezonului în Superligă, după 130 de secunde.

Atacantul francez Steven Nsimba a marcat cel mai rapid gol al acestui campionat, după numai 41 de secunde, în meciul câştigat de Universitatea Craiova cu 4-0 în faţa Petrolului Ploieşti, în etapa a treia.

Al doilea gol este cel al muntenegreanului Risto Radunovic, după 128 de secunde, în meciul pe care FCSB l-a câştigat cu 2-0 în deplasare cu FK Csikszereda, în etapa a doua.

Constănţenii nu au mai învins-o pe UTA pe prima scenă din 24 februarie 2023, UTA - Farul 0-1.

Farul a câştigat după o serie de patru egaluri. Constănţenii au opt meciuri consecutive fără înfrângere, trei victorii şi cinci egaluri. UTA venea după un egal şi două succese.

FC Farul Constanţa - AFC UTA Arad 4-2 (3-1), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

Au marcat: Matteo Ahlinvi (3), Eduard Radaslavescu (20, 57), Denis Alibec (44), respectiv Marius Coman (37), Omar El Sawy (88).

Arbitru: Horia-Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Florin Ionuţ Iftode (Galaţi); al patrulea oficial: Vlad Mircea Baban (Iaşi)

Arbitru: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Horaţiu Feşnic (Cluj-Napoca)

Observatori: Vasile Bratu (Amara/Ialomiţa) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) - LPF