Rapid, victorie la limită în Superligă cu FC Voluntari. Giuleştenii, la două puncte de liderul Dinamo

Antrenorul echipei Rapid, Daniel Pancu. Sursa foto: Agerpres

Rapid s-a impus, scor 2-1, contra celor de la FC Voluntari. La pauză, ilfovenii conduceau cu 1-0.

Ilfovenii au deschis scorul prin Mihai Roman II (12), cu o lovitură de cap la centrarea lui Alexandru Şuteu.

Rapid a egalat cu şansă după pauză, după o centrare a lui Olimpiu Moruţan (58), la care Mohammed Kamara a trimis cu capul, portarul sloven Metod Jurhar a respins în transversală, mingea l-a lovit şi a intrat în plasă. Fundaşul Lars Kramer (86) a marcat golul victoriei, cu o lovitură de cap, după un corner executat de acelaşi Moruţan.

Gazdele au avut ocazii bune în prima repriză prin Filip Stojilkovic (18), Cătălin Vulturar (19), Rareş Pop (44) şi Alexandru Dobre (45+1).

Rapid şi FC Voluntari s-au întâlnit în principala competiţie internă de şapte ori, de trei ori s-au impus bucureştenii, de trei ori au câştigat ilfovenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Giuleştenii sunt pe locul 2 în Superligă, la două puncte în spatele liderului Dinamo.

Olimpiu Moruţan, mulţumit de victorie

”A fost greu în seara asta, dar în final am luat cele trei puncte. Ne-am făcut viața grea pentru că am început slab, Voluntari a jucat bine în prima repriză. Am vorbit cu dânsul, știam ce avem de făcut, dar am intrat slab în meci. Trebuia să ne facem meciul ușor.

Am simțit puțină presiune, era greu să-i deschidem, dar până la urmă a ieșit bine. Ne bucurăm că a marcat și Kramer, chiar nu contează cine o face, doar să luăm puncte, asta trebuie. Nu contează cine înscris, ci doar să o băgăm în poartă.

De mâine la muncă, vedem ce facem. Îmi doresc să fiu la lot, dacă Mister Hagi mă va convoca, voi merge cu drag. M-am simțit bine, ca la fiecare meci, scopul meu e să ajut echipa. Eu nu mi-am pus presiune în plus, știam ce trebuie să fac, am tras de mine ca să-mi revin”, a declarat Moruțan.

Daniel Pancu s-a plâns de gazon, la conferinţa de presă dinaintea meciului

Înainte de meci, Daniel Pancu s-a plâns de starea gazonului de pe Giuleşti, despre care a spus că este specific Ligii a III-a sau a IV-a. Pe stadionul Giuleşti va juca şi Hapoel Beer Sheva în Europa.

"Gazonul este de liga a treia spre a patra, în opinia mea. Este rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. La Liga 2, pe gazonul din Regie, care din momentul în care au început ploile, Rapid a pierdut foarte multe puncte pe teren propriu, chiar dacă câștigam cu echipele cele mai bine cotate pe gazoane bune din deplasare.

Mi-aș dori să nu mai am parte de o astfel de experiență , dar nu știu exact cine se ocupă și cine întreține gazonul, dar eu văd o singură soluție: schimbarea completă a acestuia. E valabil pe mai multe stadioane din România. Îl compar cu gazonul de la Sibiu, unul de Anglia, Wembley, gazon de tipul acela ar trebui să aibă Rapid.

Nu ne încurcă programul israelienilor. Doar că va fi într-o continuă degradare, va fi și mai urât decât este acum”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari.