România, gata de marele duel cu Bulgaria! Tricolorii joacă la Tulcea împotriva unei echipe cu vedete din NBA și EuroLeague

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Echipa Națională de Seniori a României continuă parcursul în precalificările FIBA EuroBasket 2029 cu primul meci disputat pe teren propriu în această campanie.

Tricolorii întâlnesc Bulgaria, duminică, 30 august, de la ora 18:00, la Danubius Arena din Tulcea.

România întâlnește Bulgaria la Tulcea, în precalificările FIBA EuroBasket 2029

După victoria obținută în deplasare împotriva Danemarcei, la primul meci oficial al lui Jonah Herscu pe banca tehnică a României, tricolorii se pregătesc pentru un adversar care vine la Tulcea cu un lot experimentat, în care se regăsesc jucători cu experiență în NBA și EuroLeague.

România, lider în Grupa D. Tricolorii luptă pentru calificarea la FIBA EuroBasket 2029

România a început foarte bine această etapă a competiției, cu o victorie 89-78 la Farum, iar selecționata pregătită de Jonah Herscu ocupă primul loc în Grupa D înaintea duelului cu Bulgaria. În această fază, doar câștigătoarea grupei va avansa direct în calificările FIBA EuroBasket 2029, astfel că fiecare rezultat are o importanță majoră.

Pentru această fereastră, staff-ul tehnic a mizat pe un lot de 12 jucători:

Tudor Șomăcescu, Lucas Tohătan, Daron Russell, Dragoș Diculescu, Nandor Kuti, Dragoș Lungu, Bogdan Nicolescu, Ștefan Grasu, Luca Colceag, Emi Cățe, Rareș Uță și Mihai Măciucă.

Este un lot care combină experiența acumulată în competițiile interne și internaționale cu jucători aflați încă într-o etapă importantă de dezvoltare.

Principala armă ofensivă a României în această fereastră este Daron Russell. Noul jucător al formației Anadolu Efes a avut un debut excelent în actuala campanie, reușind 34 de puncte, 6 pase decisive, 4 recuperări și 2 intercepții în victoria cu Danemarca. Russell a înscris cinci aruncări de trei puncte și a fost impecabil de la linia de libere, cu 13 reușite din 13 încercări.

Aleksandar Vezenkov, vedeta Bulgariei. A jucat în NBA și este dublu MVP al EuroLeague

Principalul nume din lotul Bulgariei este Aleksandar „Sasha” Vezenkov, unul dintre cei mai importanți baschetbaliști europeni ai ultimilor ani.

Vezenkov a evoluat în NBA pentru Sacramento Kings, în sezonul 2023-2024, înregistrând medii de 5,4 puncte și 2,3 recuperări. După experiența din Statele Unite, acesta a revenit în baschetul european.

Palmaresul său individual vorbește despre nivelul la care a evoluat în ultimii ani. Vezenkov este dublu MVP al EuroLeague, fiind unul dintre cei mai eficienți și constanți jucători ai competiției.

Lotul Bulgariei pentru duelul de la Tulcea

Pentru partida împotriva României, Bulgaria a anunțat un lot de 12 jucători:

Borislav Mladenov, Ivan Alipiev, Pavlin Ivanov, Aleksandar Stoimenov, Konstantin Toshkov, Emil Stoilov, Tsvetomir Chernokozhev, Aleksandar Gavalyugov, Miroslav Vasov, Yordan Minchev, Umoja Gibson și Aleksandar Vezenkov.

Un alt nume interesant este Aleksandar Gavalyugov, unul dintre tinerii jucători ai lotului Bulgariei, care și-a făcut debutul pentru naționala de seniori în victoria împotriva Norvegiei.

Bulgaria ocupă locul 55 în clasamentul mondial FIBA, în timp ce România se află pe poziția 62. Dincolo de clasament, experiența internațională existentă în lotul adversarilor anunță un test important pentru tricolori.

Vezenkov reprezintă principala amenințare, însă prezența lui Gibson, Mladenov și Minchev îi oferă Bulgariei mai multe soluții atât la nivelul creației, cât și al finalizării și jocului sub panou.

România vine după victoria din Danemarca

Tricolorii ajung la Tulcea după victoria obținută în deplasare împotriva Danemarcei, la debutul în această etapă a precalificărilor FIBA EuroBasket 2029.

Daron Russell a fost principalul marcator al României, cu 34 de puncte, urmat de Dragoș Diculescu, cu 17 puncte, și Bogdan Nicolescu, cu 14 puncte.

Succesul din Danemarca a reprezentat și primul meci oficial pentru Jonah Herscu în calitate de antrenor principal al Echipei Naționale de Seniori. Tehnicianul României vine cu experiență acumulată în NBA și NBA G League și ocupă în prezent și funcția de antrenor secund la Chicago Bulls.

România își continuă acum campania în fața propriilor suporteri și caută a doua victorie consecutivă în această fereastră.