Rapid București - FC Argeș, scor în Superligă

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FC Rapid București a urcat provizoriu pe primul loc al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 3-1 (1-0), vineri seara, în Giulești, într-un meci din etapa a 10-a.

Constantin Grameni a reușit o dublă pentru Rapid (21, 57), celălalt gol al echipei antrenate de Daniel Pancu fiind marcat de Andrei Șucu (90+4), fiul de 17 ani al patronului Dan Șucu, la doar câteva secunde de la intrarea sa pe teren. Pentru Șucu jr este primul gol marcat în Superligă, la doar al doilea meci, după ce a debutat în sezonul 2024-2025.

Golul de onoare al piteștenilor a fost înscris de Dorinel Oancea (68).

Fiecare echipă a avut câte o bară, oaspeții prin Taylor Luvambo (16), iar gazdele prin Olimpiu Moruțan (51).

Argeș a ajuns la șapte meciuri consecutive în toate competițiile fără victorie.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 81 de ori, de 39 de ori s-au impus bucureștenii, de 24 de ori au câștigat piteștenii, iar alte 18 meciuri s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF. Palmaresul cu Rapid gazdă este de 41 de jocuri, cu 26 de victorii ale Rapidului, 8 remize și 7 succese FC Argeș.

FC Rapid București - FC Argeș 3-1 (1-0), Stadion Rapid Giulești - București

Au marcat: Constantin Grameni (21, 57), Andrei Șucu (90+4), respectiv Dorinel Oancea (68).

Arbitru: Marcel Bîrsan (București); arbitri asistenți: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Ionuț-Traian Neacșu (București); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iași)

Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Lucian-Claudiu Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Vasile-Florin Marinescu (București) - CCA, Ion Geolgău (Craiova) - LPF. (Agerpres)



