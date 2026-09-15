Finala UEFA Europa League din 2028 va fi pe Arena Naţională

Imaginile de pe Arena Națională / Foto: Inquam

Arena Naţională din Bucureşti va găzdui, în 2028, finala UEFA Europa League, a doua competiţie între cluburi din punct de vedere valoric la nivel european.

Comitetul Executiv al UEFA a decis marţi, 15 septembrie, ca Arena Naţională să fie gazda oficială a finalei UEFA Europa League din 2028. Este a doua finală europeană pe care o găzduieşte Bucureştiul, după cea din 2012, câştigată atunci de Atletico Madrid în faţa celor de la Athletic Bilbao.

Pe Arena Naţională au fost organizate şi meciuri de la EURO 2020, dar şi de la EURO U21 din 2023.

“Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional”, a declarat președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, conform unui comunicat de presă al FRF.

FRF a transmis mulţumiri partenerilor candidaturii: Guvernul României şi Primăria Municipiului Bucureşti.

"Prin constituirea comitetului interministerial dedicat și prin sprijinul permanent oferit pe parcursul întregului proces de elaborare a dosarului, autoritățile centrale și locale au demonstrat că sprijinirea sportului de performanță și a infrastructurii sportive poate fi o prioritate națională.

Proiectul integrat Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate, care a stat la baza candidaturii noastre, va transforma organizarea acestei finale într-un model de referință pentru Europa Centrală și de Est, generând beneficii economice, sociale și de imagine pe termen lung pentru întreaga comunitate.

Echipa FRF, cu experiență în organizarea evenimentelor sportive majore (turnee finale europene: EURO 2020, EURO U21 2023 și EURO U19 2025), va începe în cel mai scurt timp pregătirile alături de specialiști UEFA, pentru a garanta o experiență memorabilă tuturor suporterilor și delegațiilor oficiale care vor sosi la București", a mai transmis FRF.