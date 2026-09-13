Universitatea Craiova, prima victorie în acest campionat. Oltenii s-au impus cu 1 - 0 în fața Corvinul Hunedoara

Foto Agerpres / CS Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a reuşit prima sa victorie în deplasare în acest sezon al Superligii de fotbal, 1-0 (0-0) cu Corvinul Hunedoara, duminică seara, la Arad, în etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Alexandru Cicâldău (51), după o pasă a lui Nicuşor Bancu. Campioana a mai avut ocazii de gol prin Tudor Băluţă (4, 59), David Matei (10, 49) şi Steven Nsimba (88), potrivit Agerpres.

Corvinul a fost aproape de gol prin Nicolae Pîrvulescu (45+1), Emmanuel Yeboah (56), Angel Gillard (80) şi Gideon Uche Goodlad (82).

Corvinul era neînvinsă acasă în acest sezon, după 3-0 cu FK Csikszereda, 3-0 cu CFR Cluj, 1-1 cu Sepsi OSK şi 1-1 cu Dinamo.

Universitatea nu mai câştigase în Superligă în deplasare din 27 aprilie, când s-a impus cu 1-0 în faţa celor de la FC Argeş, de atunci înregistrând patru egaluri şi un eşec. De asemenea, a fost primul meci în care craiovenii nu au primit gol în deplasare în acest campionat.

Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova 0-1 (0-0), Arena Francisc Neuman - Arad

A marcat: Alexandru Cicâldău (51).

Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iaşi); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)

Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Stelian-Constantin Slabu (Braşov)

Observatori: Marian-Mircea Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Octavian Goga (Braşov) - LPF