David Popovici împlinește 22 de ani: De la copilul trimis la bazin pentru spate, la regele sprintului mondial

David Popovici. Sursa foto: Agerpres

David Popovici împlinește astăzi 22 de ani și are un palmares care a rescris deja istoria natației mondiale. Elevul antrenorului Adrian Rădulescu are patru titluri mondiale de seniori și șase medalii de aur europene în probele regină de 100 și 200 de metri liber, pe lângă gloria olimpică de la Paris.

Copilul trimis la patru ani în bazinul „Lia Manoliu” pentru corectarea unei scolioze a ajuns cel mai rapid om al Europei și primul înotător de pe planetă care reușește tripla continentală 100–200 metri liber la trei ediții consecutive: Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026.

Maturizarea sportivă a venit sub îndrumarea lui Adrian Rădulescu la Aqua Team București, după inițierea primită de la antrenorii Bogdan Stroe, Bogdan Manea și Doina Potolea. Anul de grație 2022 l-a aruncat pe scena mare: 13 medalii la marile competiții, dintre care 11 de aur, cu duble istorice la juniori și seniori.

După un an 2023 fără titluri mondiale, dar cu biletul asigurat pentru Jocurile Olimpice, românul a făcut furori în 2024 la Paris: aur la 200 de metri liber și bronz la 100 de metri liber. Seria miraculoasă a continuat în 2025 la Singapore, unde a realizat din nou dubla mondială și a oprit cronometrul la 46.51 secunde la suta de metri, un nou record european.

David Popovici: „Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia?”

La întoarcerea de la Europenele din 2026, cu două noi medalii de aur la gât, campionul David Popovici a taxat nepăsarea guvernanților față de colegii săi de lot.

„Mi se pare o responsabilitate care trebuie luată în serios de statul român. Eu sunt suficient de norocos şi le sunt recunoscător sponsorilor de ani şi ani de zile care mi-au susţinut acest parcurs. Cunosc sportivi de talie din România care nu au aceleaşi condiţii pe care le am eu acum. Este o situaţie care nu poate să fie comentată. Este acest sentiment de identificare. Am câştigat cu toţii, dar multe dintre premierile pe care sportivii le aşteaptă le pot schimba viaţa în bine. Asta e situaţia în ţară. O să profit de fiecare dată să reamintesc acest lucru. Cât de mult pot aştepta sportivii ăştia?”, a declarat atunci Popovici pe Aeroportul Henri Coandă.

Sportivul a atras atenția și asupra lipsei de bazine moderne.

„De fiecare dată când am ocazia o să spun că nu am avut cele mai bune condiţii. Într-un fel sau altul, m-am descurcat. Dacă vorbesc de următoarele generaţii, rolul infrastructurii ar trebui să fie luat în serios şi rezolvat pe cât se poate. Şi pentru educaţia noastră ca societate”, spune campionul.

Filosofia după modelul Kobe Bryant: „Nu prea mă interesează”

David Popovici a dezmințit zvonurile despre o presupusă invitație de antrenament venită din partea rusului Egor Kornev și a spus de unde își trage liniștea interioară.

„Dacă aş putea să-mi vorbesc mie când eram mic, mi-aş spune să nu schimb absolut nimic, să trec la fel prin toate momentele grele. Mi-aş spune că totul o să fie bine, că totul se aşează. Am învăţat să mă bucur de succes şi vreau vă spun ceva interesant. Într-un interviu mai vechi al lui Kobe Bryant cineva îl întreba dacă mai mult iubeşte să câştige sau urăşte să piardă. Şi răspunsul lui a fost unul foarte interesant. A zis că niciuna. Nu prea îl interesează. E neutru. Că el joacă de dragul de a desluşi anumite lucruri şi aspecte ale vieţii sale. Eu înot mai mult pentru a mă descoperi pe mine şi a mă depăşi mai mult decât pentru succes sau titluri”, spunea campionul.