Controverse cu premierea "bucătarilor lui Lipă". Preşedintele FR Canotaj a explicat de ce i-a recompensat

Elisabeta Lipă. Sursa: Agerpres

La finalul lunii decembrie 2025, Curtea de Conturi a stabilit că premiile financiare pentru Federaţia Română de Canotaj ar fi fost distribuite ilegal. Elisabeta Lipă a explicat de ce sume de bani au mers şi către personalul angajat de Federaţie, nu doar către sportivi.

Curtea de Conturi a concluzionat atunci că 429.800 euro au fost acordaţi personalului Federaţiei de Canotaj, fără să existe, însă, un cadru legal în acest sens.

La acea vreme, Elisabeta Lipă spunea, într-un interviu la Radio Gold FM, că "deranjează că a premiat Federația Română de Canotaj bucătari, ospătari... Acești oameni, aveți cuvântul meu de onoare... Îmi vine să plâng la cum sunt marginalizate aceste meserii vitale pentru performanță! El opt ore trebuie să gătească, să stea la muncă. Dar programul sportivului nu este de opt ore.

Vara, când este foarte cald, ei trebuie să vină la ora 5 dimineață, să gătească, ca sportivul să iasă devreme la antrenament, din cauza căldurii. Nu au sâmbete, duminici, orele suplimentare nu le sunt plătite, nu pot să-și ia libere pentru că sunt puțini ca număr și nu au înlocuitori".

Într-un interviu acordat Mirelei Vescan şi Theei Haimovitz, la Mi-Th Influencer, Elisabeta Lipă a arătat că nu renunţă şi a spus că îşi doreşte ca în 2028, canotajul românesc să aducă mai multe medalii acasă, pentru ca fondul de premiere să fie mai mare.

"La Jocurile Olimpice de la Paris, România a cucerit nouă medalii. Cinci au fost ale canotajului. Statul român răsplăteşte performanţa. Şi o dată la 4 ani, răsplăteşte pe toţi cei care stau în spatele acestei performanţe. Respectiv celebrii bucătari ai lui Lipă, pentru că pe acest subiect am fost făcută hoaţă, că am furat banii. Pentru sport, nu doar pentru canotaj, aceste meserii sunt vitale. Tu, ca sportiv, oricât de bun ai fi, dacă nu ai nişte bucătari care să îţi gătească bine, să îţi pună mâncarea în farfurie la orice oră... Că antrenamentele se desfăşoară la ore diferite. Vara, când sunt călduri mari, sportivii mănâncă la 6 dimineaţa, ca să poată ieşi la antrenament.

Să fie sănătoşi cei care aruncă cu lături, să le dea Dumnezeu înţelepciunea de care avem toţi nevoie, să fim mai buni, să fim mai înţelegători. Ura, invidia, sunt la modă, şi eu nu vreau să intru în toate discuţiile astea.

Dacă peste încă doi ani de zile o să am ocazia să premiez bucătarii, ospătarii, zidarii, electricienii, toate meseriile care stau în spatele performanţei, o voi face cu drag. Pentru că aceşti oameni stau zi de zi cu noi în cantonament. Nu au sâmbete, duminici, sărbători legale. Când noi ne distrăm acasă, ei stau în cantonament. Dacă ăsta e programul, trebuie să te supui.

Statul român răsplăteşte munca, rezultatele, şi eu îmi doresc ca la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, canotajul să vină cu 10 medalii, nu cu 5, iar atunci fondul de premiere va fi mai mare şi vor fi răsplătiţi toţi după implicare şi după meritele fiecăruia", a declarat Elisabeta Lipă.

La finalul anului 2025, Elisabeta Lipă declara că nu şi-a propus să nu respecte legea

Tot atunci, Elisabeta Lipă a explicat că nu şi-a propus să nu respecte legea, ci a vrut să recompenseze întregul personal implicat în performanţele canotajului românesc la Jocurile Olimpice.

"Toate aceste atacuri la adresa Federației Române de Canotaj și, implicit, a mea... Probabil că deranjează și că am intrat în politică, dar eu am intrat în politică tot pentru sport, nu din alte motive.

Având în vedere că am trecut prin toate etapele: sportivă la cel mai înalt nivel, președinte de club, președinte de Federație, cunoscând toate problemele cu care se confruntă sportul, cred că am o obligație morală să fac acest pas, având în vedere că sportul se confruntă cu foarte multe neajunsuri.

Vă spun sincer: nu mi-am propus să nu respect legea. Acest HG, 1447, este Biblia noastră. Noi, aici, cheltuim bani, avem alocate sume de bani pentru masă, pentru casă, avem bareme fixe pentru care nu poți să treci. Bareme de suplimente, de medicație, de arbitraj, de premieri. Toată lumea respectă acest HG", a mai declarat atunci Elisabeta Lipă.