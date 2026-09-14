Alexander Zverev a câștigat titlul la US Open

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Alexander Zverev a câștigat turneul US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce l-a învins pe americanul Ben Shelton, numărul 9 mondial, cu 6-3, 7-6 (7/2), 5-7, 6-2, duminică, la New York, transmite AFP.

Zverev (29 ani, 2 ATP) și-a trecut în palmares al doilea său titlu de Mare Șlem, după ce în iunie a câștigat trofeul la Roland Garros. Aceasta a fost a treia finală de Mare Șlem consecutivă pentru jucătorul născut la Hamburg, care a fost învins de italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial, la Wimbledon.

Sascha Zverev îi ia astfel o revanșă după ce în urmă cu șase ani a pierdut prima sa finală de la Flushing Meadows, pe un stadion Arthur Ashe gol din cauza pandemiei de Covid-19, în fața austriacului Dominic Thiem, după ce a avut 2-0 la seturi și a fost la două puncte de titlu, potrivit Agerpres.

Germanul a mai pierdut două finale de Mare Șlem, la Roland Garros în fața lui Carlos Alcaraz, în 2024, și la Australian Open în fața lui Jannik Sinner, în 2025.

În finala cu Shelton, Zverev a obținut victoria după trei ore și 33 de minute de joc și devine primul jucător din țara sa, după 37 de ani, de la Boris Becker, care se impune la New York.

Zverev, care a fost premiat cu un cec de 5,5 milioane de dolari, rămâne pe locul secund în clasamentul mondial, la peste 2.000 de puncte de liderul Jannik Sinner. Shelton (24 ani), care s-a ales cu 2,8 milioane de dolari, va urca luni pe locul patru în lume, cea mai bună clasare a sa.



