Jannik Sinner și Alexander Zverev, față în față pentru titlul de la Wimbledon

Jucătorii de tenis Jannik Sinner (s/ITA) și Alexander Zverev (d/GER). Sursa foto: Agerpres

Jannik Sinner s-a calificat în finala Wimbledon după ce l-a învins, vineri, pe Novak Djokovic în semifinale, urmând să-și apere trofeul în fața germanului Alexander Zverev, campionul de la Roland Garros din acest an.

Campionul en-titre de la Wimbledon, Jannik Sinner (1 ATP), l-a învins vineri seară pe septuplul campion Novak Djokovic, scor 6-4, 6-4, 6-4, în semifinalele celui de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului. Italianul va încerca să-și apere titlul în fața germanului Alexander Zverev, campionul de la Roland Garros din acest an.

Sinner, fără emoții în fața lui Djokovic

După dezamăgirea suferită la Roland Garros, unde a cedat în turul al doilea, existau semne de întrebare privind forma fizică și mentală a liderului mondial, dar evoluția sa de la Wimbledon a oferit un răspuns clar: Sinner a dominat autoritar semifinala și s-a calificat în ultimul act.

Pentru sârbul Novak Djokovic, în vârstă de 39 de ani, înfrângerea înseamnă încă o oportunitate ratată de a cuceri al 25-lea titlu de Grand Slam, dar încă un rezultat extraordinar pentru vârsta sa.

În cealaltă semifinală masculină, Alexander Zverev (2 ATP), cap de serie numărul doi, a pus capăt parcursului surprinzător al britanicului Arthur Fery, beneficiar al unui wild card. Germanul s-a impus cu 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 pe terenul central și s-a calificat în finala programată duminică, 12 iulie, de la ora 18:00.

Zverev va lupta pentru un nou titlu major la doar o lună după ce și-a adjudecat primul trofeu de Grand Slam din carieră.

Zverev caută revanșa în fața liderului mondial

Cei doi se vor întâlni pentru a 15-a oară în circuitul ATP. În ultimii doi ani, Zverev nu a reușit să îl învingă niciodată pe liderul mondial, scorul fiind de partea italianului în duelurile directe: 10-4. Ultima dată când germanul s-a impus a fost la US Open 2023, în optimile de finală.

De remarcat este că finala masculină îi va pune față în față pe primii doi favoriți ai competiției.

Pe de altă parte, finala feminină, programată sâmbătă, va fi una integral cehă, între Karolina Muchova și Linda Noskova.