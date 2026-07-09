Legendarul Pierluigi Collina sare în apărarea arbitrului meciului Argentina-Egipt

Sursa: Agerpres

Meciul Argentina-Egipt, din optimile CM2026, a pornit un uriaş scandal după deciziile luate de brigada de arbitri condusă de Francois Letexier.

Şeful arbitrilor de la FIFA, Pierluigi Collina, l-a apărat pe oficialul francez Francois Letexier, împotriva criticilor dure din partea Egiptului şi i-a susţinut, de asemenea, pe arbitri în general la Cupa Mondială de fotbal din SUA, Mexic şi Canada, transmite DPA.

Acuzaţiile nefondate nu îşi au locul în sportul nostru. Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea oficialilor de meciuri de la Cupa Mondială FIFA. Când se întâmplă acest lucru, poate provoca reacţii care duc la ameninţări la adresa lor şi a familiilor lor. Acest lucru nu este corect. Nimeni nu poate pretinde că arbitrajul FIFA poate fi influenţat de cineva, nici măcar de preşedintele FIFA (Gianni Infantino). El şi-a arătat întotdeauna sprijinul deplin pentru FIFA Team One, având în acelaşi timp încredere că vom lucra cu independenţă deplină. Arbitrii iau decizii oneste şi, la fel ca jucătorii şi antrenorii, încearcă întotdeauna să dea ce au mai bun, a declarat Collina într-un interviu pe site-ul FIFA.

Au existat câteva decizii controversate ale arbitrilor în turneu, iar Federaţia Egipteană de Fotbal a depus o plângere oficială împotriva lui Letexier şi brigăzii sale după înfrângerea cu 2-3 împotriva Argentinei în optimile de finală, cerând excluderea lor de la CM 2026.

Egiptul a acuzat anularea golului lui Mostafa Zico, din cauza unui fault în faza anterioară, când echipa africană a recuperat balonul, precum şi două incidente înainte de golul victoriei Argentinei, când Letexier nu a acordat un penalty pentru Egipt când Hamdi Fathi a fost tras de tricou în careu, iar apoi, în continuarea fazei, Mohamad Salah a căzut în urma unui contact cu piciorul lui Alvarez.

Collina a vorbit despre contact fotbalistic normal între Salah şi Julian Alvarez după ce argentinianul a jucat mingea primul, în timp ce Marawan Attia îl calcă în mod clar pe picior pe Lisandro Martinez înainte de golul Egiptului.

După fiecare gol marcat, VAR verifică faza de posesie ofensivă (APP). Dacă se identifică un fault în faza de pregătire şi se consideră că a avut un impact asupra golului, VAR va recomanda o revizuire pe teren. Nu există o limită definită nici în ceea ce priveşte distanţa faţă de poartă, nici timpul scurs între incident şi gol. Credem că o greşeală este o greşeală. Indiferent dacă greşeala pare 'evidentă', dacă arbitrul nu a văzut-o pe terenul de joc, VAR poate interveni, a spus Collina.