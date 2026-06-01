Sorana Cîrstea, în sferturi la Roland Garros. Tim Henman, John McEnroe, Mats Willander şi alţii o laudă pe sportiva din România

Sorana Cîrstea o va înfrunta în sferturile de finală pe Mirra Andreeva, locul 8 WTA. Sportiva din Rusia are doar 19 ani şi un viitor întreg în tenis, în timp ce Sorana Cîrstea a anunţat deja că acesta este ultimul său an în circuitul profesionist.

Legendele tenisului mondial, acum experţi Eurosport, o laudă pe Sorana Cîrstea şi speră ca sportiva să se răzgândească în ceea ce priveşte retragerea.

"Cred că una dintre poveștile cu adevărat înduioșătoare ale acestui turneu feminin este și cea a Soranei Cîrstea, în ceea ce ar putea fi ultimul sezon al carierei sale. Ce poveste minunată. Se pare că a spus, deși nu am auzit exact și ar putea fi complet fals, dar se pare că a spus că, dacă intră în top 10, s-ar putea să continue să joace", a declarat Johanna Konta.

Sorana, printre favoritele la marele trofeu?

Simona Halep a reuşit deja să îşi adjudece marele trofeu la Roland Garros în 2018, iar acum Sorana Cîrstea este şi ea cotată cu şanse mari la victorie.

"A anunțat anul trecut că acesta va fi ultimul ei an în circuit. Nu sunt sigură că s-a vorbit suficient despre asta, dar este o jucătoare periculoasă, care a intrat în top 20 mondial pentru prima dată în carieră la vârsta de 36 de ani. Este cu adevărat impresionant. Mi-a captivat imaginația în turneul feminin.

Este atât de dificil, chiar și la începutul turneului mi-a fost greu să numesc o singură favorită. Cîrstea ar putea fi una dintre multe. Mi se pare foarte greu să aleg una. Sabalenka este cap de serie, dar nu a venit la Roland-Garros din acest an cu multe victorii pe zgură la activ și cu câteva înfrângeri surprinzătoare. Iga Swiatek, Marta Kostyuk, Elina Svitolina, Sorana Cîrstea... Anul acesta chiar pare că nu există o favorită evidentă. Există un grup de jucătoare din care poți alege", a declarat Anne Keothavong.

Henman, Wilander şi McEnroe o laudă pe Sorana Cîrstea

Nume cu adevărat legendare ale sportului alb o laudă pe sportiva în vârstă de 36 de ani, clasată acum pe locul 18 WTA.

"Joacă cu atâta libertate și bucurie, și cred că acum, după ce a intrat în top 20 pentru prima dată în carieră, te gândești dacă nu-și va reevalua planurile pentru sfârșitul anului. Adică, dacă continuă așa, are toate șansele să intre în top 10. Și când te uiți la jumătatea aceea a tabloului, cred că poți argumenta foarte bine că fiecare jucătoare are șanse nu doar să ajungă în semifinale, ci și în finală. Andreeva a mai fost în această situație, dar cred că joacă cel mai bun tenis din viața ei. Cîrstea v Andreeva e un meci grozav de așteptat cu nerăbdare", a declarat Tim Henman.

"A decis brusc să nu mai joace și asta a eliberat-o complet. Era foarte bună când era tânără, dar acum s-a eliberat. Nu sunt sigur de ce se retrage. E atât de mișto să vezi asta", a spus şi Mats Wilander.

"Cîrstea rezistă mai mult decât jucătoare mult mai tinere. De ce s-ar retrage?", a completat şi John McEnroe.

Şi Alex Corretja a avut cuvinte de laudă despre Sorana.

"Românca a jucat extraordinar împotriva lui Wang. Lovea mingea foarte bine. Ieri a fost mai răcoare și a bătut puțin vântul. A fost prima oară când a trebuit să facă față acestor condiții. Sorana Cîrstea e atât de relaxată de când a anunțat că se va retrage la sfârșitul anului și joacă atât de liber și un tenis atât de bun", a declarat acesta.

Sorana Cîrstea şi-a anunţat retragerea la finalul anului 2026. Ea are cel mai bun sezon al carierei, cu un titlu la Cluj-Napoca, precum și semifinale la Rouen şi Roma. Sorana şi-a egalat cea mai bună performanţă a sa la Roland Garros, realizată prima dată în anul 2009. Sfertul de finală cu Mirra Andreeva se joacă marţi, 2 iunie, nu mai devreme de ora 12:00!