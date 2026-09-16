Hagi vrea echipe din România în finala Europa League din 2028 de la București: Trebuie să ne dorim mai mult

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi. Sursa foto: Agerpres

Selecționerul echipei naționale a României, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că își propune maximum de puncte din cele patru partide programate în această toamnă în Liga Națiunilor și a cerut cluburilor din prima ligă să profite de găzduirea finalei Europa League din 2028 la București pentru a forța performanțe majore în cupele europene.

Potrivit agenției Agerpres, Hagi a spus că fotbalul intern traversează un moment favorabil din perspectiva bugetelor de transferuri și că obiectivul principal la lotul reprezentativ rămâne formarea unei mentalități puternice.

„Ar fi extraordinar să avem o echipă în acea finală, dar important e că România a câştigat lucrul ăsta. E un lucru benefic pentru noi din toate punctele, atât ca imagine, după aceea şi fotbalistic. Eu cred că sunt foarte multe avantaje pentru că echipele româneşti ar putea să spere la acest lucru şi să încerce. De ce nu?”, a declarat Gheorghe Hagi.

Referitor la investițiile recente din competiția internă, antrenorul a menționat: „Bineînţeles că am văzut că avem investitori care chiar investesc în România. Când se investesc 5 milioane, se cheltuie într-o vară în România la nivelul ăsta, eu zic că e un nivel foarte bun, ca să poţi să investeşti doar din transferuri, să cumperi, să cheltuieşti... Eu zic că e un lucru foarte bun”.

Hagi consideră că formațiile participante în competițiile continentale trebuie să-și ridice standardele de performanță: „Clar că trebuie să fim mai pretenţioşi, trebuie să fim mai exigenţi, trebuie să ne dorim mult mai mult să ajungem şi în Champions League, şi în Europa League, şi în Conference League, să facem un lucru ca să fim acolo în Europa. Echipele cele mai bune din România, care se duc acolo şi care participă, trebuie să facă lucrul ăsta. Măcar ca şi gând să-şi dorească lucrul ăsta. Şi atunci vedem dacă se împlineşte sau nu”.

Comitetul Executiv al UEFA a decis luni atribuirea organizării finalei Europa League din 2028 către Arena Națională. Stadionul din Capitală a mai găzduit finala din 2012, când Atletico Madrid a învins Athletic Bilbao cu 3-0, precum și patru partide din cadrul turneului final EURO 2020.

Hagi: „Timp am, jucători avem”

„Nu sunt aici în faţa dumneavoastră să vin să mă plâng de ceva sau să zic că îmi lipseşte ceva. Din contră, timp am, jucători avem. Dovada e lista pe care am dat-o, o listă destul de mare. Din momentul acesta trebuie să ştim că echipa naţională este împreună, toţi suntem împreună, într-o singură direcţie şi să avem o singură mentalitate, aceea de a încerca să devenim cei mai buni. În proporţie de 95% cam ştiu de ce avem nevoie şi pe cine o să contăm. Fiecăruia care vine la echipa naţională îi cer un singur lucru, să creadă în ce face, să aibă convingere şi curaj pentru a ajunge să-şi îndeplinească toate visurile. România trebuie să creadă în ce face, să aibă curaj şi să fie convinsă de ceea ce face. Bineînţeles că va fi o luptă, vom vedea ce se va întâmpla pe teren şi vom reacţiona, dar trebuie să credem că România încă mai are potenţial să încercăm să devenim cei mai buni”, susține Hagi.

„Am avut o perioadă destul de lungă de vacanţă, mi-a lipsit acest lucru. Începem treaba şi, automat, cred eu că atunci când vorbim de echipa naţională vine şi acea presiune. De ce presiune? Pentru că ne dorim să câştigăm, vrem să câştigăm şi vrem să încercăm să devenim foarte buni. Cum am spus-o şi înainte, nu suntem (foarte buni), dar lucrăm. Direcţia în care lucrăm este această mentalitate în care să încercăm să devenim cei mai buni. Liga Naţiunilor are echipe foarte bune, nivelul este foarte bun. Automat, noi trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai bun. Trebuie să avem un randament atât ofensiv, cât şi defensiv, în ambele faze, foarte bun, de la bine în sus. Sper ca jucătorii să înţeleagă acest lucru, să-i facem să fie în formă şi să performăm”, adaugă el.

Planul tactic

„Singurul lucru care ne face să aducem linişte şi încredere este să avem succes. În direcţia asta vom împinge lucrurile, acolo să mergem. Eu sunt foarte încrezător, am încredere mare în potenţialul echipei şi sperăm împreună să facem nişte meciuri foarte bune. Chiar dacă jucăm patru meciuri, trebuie să ne adaptăm la tot acest program. Din punctul meu de vedere, este bine şi trebuie să profit de acest lucru, pentru că e un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună. O să ne cunoaştem foarte bine: ei pe mine, eu pe ei, cu obiectivul şi scopul foarte clar, acela de a încerca să câştigăm meciurile, fie că jucăm afară sau acasă, fie că întâlnim Suedia, Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune. Clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună şi să încercăm să câştigăm. Nu va fi uşor, dar aici e lupta în viaţă, în sensul în care să încerci să te impui, să dictezi tu ritmul şi intensitatea jocului, să avem identitatea noastră, la care trebuie să lucrăm. Suntem într-un proces în care vrem să creştem de la meci la meci şi trebuie să ajungem, la un moment dat, la un nivel în care să dominăm, să controlăm şi să ne impunem ritmul şi intensitatea jocului”, explică Gheorghe Hagi.

Criteriul principal al selecției rămâne cel legat de partidele disputate în întrecerile externe:

„Cu siguranţă, vor fi mulţi jucători cu experienţă foarte mare internaţională. Că ne ducem la nivel internaţional şi atunci clar că o să avem jucători care au experienţă internaţională. Ăsta e primul criteriu. Şi după aceea vom vedea tot ce mai e, indiferent că unul a jucat mai mult sau a jucat mai puţin. Nu o să fim doar doi pe post, e clar că putem să facem două echipe: să jucăm un meci unii, un meci ceilalţi. Eu am încredere totală în toţi cei care vor veni. O să încerc să folosesc tot grupul care o să fie cu mine. Sunt patru meciuri, avem timp. La un meci pot să fie unii, la un meci ceilalţi. Toţi, când o să primească şansa, trebuie să profite de ea. Ideea este că vom folosi pe toată lumea. Dacă am zis că trebuie să avem curaj, în primul rând trebuie să înceapă de la mine. Şi atunci, clar că o să încercăm să facem lucrul ăsta. Adică puteţi să vă aşteptaţi ca un meci să-l joace o echipă şi meciul următor să-l joace cealaltă, aşa cum am făcut în mai-iunie. Deci pot fi două echipe. Sunt patru meciuri şi trebuie să fim competitivi, trebuie să arătăm cel puţin fizic foarte bine”, adaugă el.

Întrebat despre punctajul vizat în această serie de întâlniri, Hagi a afirmat: „12 trebuie să câştigăm. Aceasta e mentalitatea. După aceea, ce o să facem? Vom vedea. Dar e clar că obiectivul nostru numărul unu este să mergem să câştigăm. Oriunde. Trebuie să mergem să câştigăm. Asta e direcţia, din punctul meu de vedere, ca să ajungem să avem o mentalitate de învingător, aşa cum aveam noi pe timpul nostru. Şi în direcţia asta o să mergem. România trebuie să construiască la echipa naţională sau la loturile naţionale o mentalitate de învingător”.

Selecționerul a cerut concentrare pe întreaga durată a partidelor: „Am spus-o înainte, nu contează cum încep, contează cum termin. Deci trebuie să fim buni din minutul 1 până la minutul 90, la fiecare meci, ca să putem câştiga. Deci, practic, fiecare moment, fiecare situaţie e importantă. Noi ne dorim să fim competitivi. Ştim că întâlnim echipe foarte bune, aşa cum a spus toată lumea, echipe foarte bune, foarte bune, cu care e dificil să câştigi, dar trebuie să avem această mentalitate”.

Față de reacțiile critice din spațiul public, antrenorul a replicat: „Eu am văzut la televizor că dumneavoastră şi toţi ceilalţi spuneţi că nu mai avem jucători. Eu aşa ştiu. Cel puţin asta am auzit, că nu mai avem, că nu mai suntem buni, că nu mai avem, nu mai suntem... Şi atunci eu vin şi spun că avem jucători. Da, se poate. Şi eu merg pe lucrul ăsta. Eu asta am văzut cel puţin acum, de când am venit la echipa naţională. Tot ce s-a vorbit în aceste trei luni, patru luni, totul e negativ. Tot, tot, tot. Eu cred că se poate. Că de asta sunt în faţa dumneavoastră şi o să merg pe lucrurile acestea. Aşa cum am făcut-o în ultimul stagiu, în care echipa arăta că se poate, echipa arăta bine. Şi sper să facem şi de această dată, chiar dacă avem patru meciuri. Că văd că toată lumea se plânge că avem patru meciuri. Sunt patru meciuri şi trebuie să fim competitivi, trebuie să le jucăm pe toate şi trebuie să le câştigăm. Cu gândul ăsta trebuie să mergem, nu cu altul”.

Gheorghe Hagi: „Eu nu fac reconstrucţie. N-am pomenit niciodată de reconstrucţie”

„Nu e vorba de reconstrucţie. Eu nu fac reconstrucţie. N-am pomenit niciodată de reconstrucţie. Nu trebuie să construiesc, doar o mentalitate care ne lipseşte. Atât. Nu vreau să reconstruiesc nimic. Lucrurile au fost înaintea mea, s-au făcut lucruri foarte bune, cum am zis la prima şi la a doua (conferinţă), că sunt lucruri foarte bune care s-au făcut. Le ştim care sunt, le-am arătat care sunt. Mentalitatea se construieşte în timp, aia se construieşte: să fie o mentalitate de învingător. Aşa cum a avut generaţia noastră, care în zece ani a avut trei Mondiale şi două Europene. Cam acolo vreau eu să mă duc. Cam asta e direcţia. Avem nişte lipsuri, nu suntem noi cei mai buni, dar putem să devenim. Deci, practic, optimismul, încrederea, curajul trebuie să vină să fie în noi. Cel puţin jucătorii trebuie să vadă acest lucru şi trebuie să simtă acest lucru. Dar baza există şi acest lucru îmi dă încredere. Dacă nu aveam această încredere, nu veneam. Am venit pentru că sunt convins că pot să fac treabă bună şi putem face împreună o treabă bună. Nu eu singur, dar cred că putem face o treabă foarte bună”, spune Hagi.

Echipa naţională de fotbal a României va juca în Liga Naţiunilor pe 25 septembrie, în deplasare, cu Suedia, apoi pe 28 septembrie, acasă, cu Bosnia-Herţegovina, fără spectatori, pe 2 octombrie, în deplasare, cu Polonia, şi pe 5 octombrie, acasă, cu Suedia. Selecţionerul Gheorghe Hagi a anunţat, duminică, o listă preliminară de 48 de jucători pe care îi are în vedere pentru primele meciuri din Liga Naţiunilor.