CSM Bucureşti a debutat cu o victorie în Liga Campionilor

Foto: Facebook CSM București

Victorie în deplasare pentru CSM Bucureşti în Liga Campionilor la handbal.

CSM Bucureşti a debutat cu dreptul în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, învingând echipa slovenă RK Krim OTP Group Mercator, cu scorul de 37-29 (17-19), sâmbătă, la Ljubljana, în primul meci din Grupa A.

Jucătoarele CSM Bucureşti au fost conduse la pauză cu două goluri, 19-17, dar au făcut o repriză secundă excelentă, câştigând fără emoţii.

Pentru CSMB au marcat Valeria Maslova 7 goluri, Matilda Sofia Forsberg 6, Daria Dmitrieva 6, Emma Cecilie Uhrskov Friis 4, Tyra Axner 3, Alexandra Szoke 3, Tatjana Brnovic 3, Dorottya Faluvegi 3, Csenge Kuczora 1, Crina Pintea 1. Catherine Gabriel a avut 5 intervenţii (62,50%), iar Yuliya Dumanska a apărat un şut (12,50%).

Golurile gazdelor au fost reuşite de Nina Zulic 9, Lana Puncer 6, Alberte Madsen Kielstrup 4, Lara Ermenc 2, Anne With Johansen 2, Ema Maria Markovic 2, Eleonora Stankovic 2, Ana Abina 1, Liana Vukovic 1. Maja Vojnovic a apărat 4 şuturi (23,53%), iar Jovana Risovic a avut o intervenţie (14,29%).

În alt meci din grupă, BV Borussia Dortmund a fost învinsă acasă de Team Esbjerg cu 33-24.

Duminică sunt programate partidele Sola HK - Brest Bretagne Handball şi OTP Group Buducnost Podgorica - FTC-Toyota Kovacs.

CSM Bucureşti va juca următorul meci acasă, pe 12 septembrie, cu OTP Group Buducnost Podgorica.