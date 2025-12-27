Handbal. O jucătoare din Rusia a semnat cu CSM Bucureşti

Daria Dmitrieva este una dintre cele mai titrate jucătoare ale handbalului european, cu un palmares impresionant atât la nivel de club, cât și la echipa națională. Înainte de a deveni tigroaică, cariera sa a cunoscut un traseu impresionant la cluburi de top din Europa, cum ar fi Dinamo Volvograd, Lada Togliati, TSKA Moskova, Krim Ljubljana sau Ferencvaros. Cu naționala țării sale este multiplă medaliată, de departe cea mai importantă medalie fiind cea de aur olimpic de la Rio de Janeiro.

Prin acest transfer, CSM București începe reconstrucția echipei în perspectiva realizării obiectivelor din competițiile interne și europene pentru următorii 2 ani, mizând pe experiența și mentalitatea puternică, pe calitățile tehnice și spiritul de lider ale Dariei Dmitrieva, anunţă clubul.

„Mă bucur să mă alătur echipei CSM pentru următoarele 2 sezoane! Aștept cu nerăbdare noi provocări și să dau tot ce am mai bun pentru echipă și suporteri!”, a declarat Dasha în momentul semnării contractului.