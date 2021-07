Handbal de plajă în pantaloni scurți. „Este șocant să plătim să nu jucăm în lenjerie intimă”

Echipa de handbal pe plajă a Norvegiei a avut o săptămână greu de crezut. Sportivele au trecut de la primirea unei amenzi pentru că au refuzat să poarte bikini într-o competiție europeană la primirea susținerii din partea cântăreței Pink, premiată cu Grammy pentru performanțele muzicale.

Conform BBC, norvegiencele au primit amendă de 1.500 euro pentru că au purtat pantaloni scurți în loc de bikini la Campionatul European de Handbal pe Plajă. „Este șocant că trebuie să plătim pentru că nu jucăm în lenjerie intimă”, a spus Tonje Lerstad, una dintre tinerele jucătoare de handbal.

Șocul adevărat nu a venit după amendă, mai spune portarul de 24 de ani. Ea și colegele sale au fost luate prin surprindere când Pink a transmis un mesaj de susținere și s-a oferit să le plătească amenda. „Este o nebunie, am fost atât de șocate, dar a fost un mesaj important și îl apreciem”, a adăugat Tonje.

Lucrurile „au luat o întorsătură nebunească” după ce fetele au ales să se opună regulilor absurde privind echipamentul de competiție. Nu a fost impresionată de faptul că au fost amendate, fiindcă existase o avertizare în acest sens, însă faptul că sancțiunea s-a aplicat a fost un lucru „de necrezut”. „Este foarte stupid, dar trebuie să continuăm până la capăt”, a mai spus portarul.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.