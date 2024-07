Întâlnire memorabilă în Qatar: Emirul a vrut să-i dea medicului Raed Arafat greutatea lui în aur ca să le facă același sistem ca-n România

Întâmplare ca-n filme povestită de Bogdan Chirieac în platoul DC News!

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost invitatul jurnalistului Bogdan Chirieac la interviurile DC News unde a vorbit despre progresele care s-au făcut până acum în sistemul de sănătate dar și de zonele unde mai trebuie lucrat.

"În caz de situații grave, automat implicarea Departamentului pentru Situații de Urgență e mai mare. Dacă UPU are un caz pe care nu poate să-l rezolve rolul nostru devine foarte important în asigurarea mecanismelor de transfer, avioane, elicoptere - astea sunt în mare parte coordonate direct de Ministerul de Interne, pentru că sunt în dotarea MAI. Vin oameni din țări foarte avansate să vadă cum funcționăm, cum lucrăm noi" - a explicat Raed Arafat.

La un moment dat, dialogul celor doi s-a oprit în punctul în care Bogdan Chirieac a ținut să rememoreze o întâmplare cu totul deosebită la care a fost martor, în timpul unei vizite oficiale, alături de premierul de atunci Victor Ponta, doctorul Raed Arafat și jurnalistul Victor Ciutacu.

"Dați-mi voie să povestesc o întâmplare, la care a participat și prietenul meu, Victor Ciutacu. Eram în 2015, în Golf, într-o vizită oficială cu premierul de atunci, domnul Victor Ponta, și cu doctorul Arafat. Eram în Qatar, invitați de emir. Eram la masă, țineți minte, și noi luăm masa împreună. Era o masă de-asta, stil bufet, și a venit foarte emoționat la masă cineva de la direcțiunea hotelului, hotelul Intercontinental. Zice, domnul doctor, emisarul emirului vrea să vă întâlnească. Sigur, poftiți la masă, la nu știu ce. Eu, vă dați seama, era o discuție într-o oficială, am vrut să mă ridic. Zice, nu, nu, vă rog, domnul Chiriac, am vrut să-ți dăm o discuție pe zona Golfului care trebuia de mult să facă legătura cu România. Ponta a fost primul, mă rog, nu știu ce s-a mai întâmplat după aceea. Văd că s-a mai întâmplat ceva. Și Marcel Ciolacu a fost și Viorica Dăncilă. Și președintele a fost foarte bine în partea asta. Și zice - domnule, am un mesaj. Eu nu pot să uit chestiunea asta! Eram acolo, n-am niciun interes să vă mint... A venit și Victor Ciolacu și a zis - pot să stau și eu? Da, te rugăm, Victor! Deci Victor vă poate confirma discuția.

Suntem impresionați de sistemul pe care l-ați creat în România. Vă rugăm să veniți și la noi să creați și să coordonați acest sistem. Nu există limită de buget. Atenție, vorbim de Qatar, una dintre cele mai bogate țări ale lumii. Țineți minte, da? Și dumneavoastră a spus, zice, vă mulțumesc, eu sunt în România, sunt român, de altfel și plecați la Madrid la o conferință NATO, a doua zi ați plecat din Qatar direct la Madrid.

Să le facă sistemul, vă dați seama!? Și fără limită de buget! Repet, Victor Ciutacu era lângă mine, poate confirma. Și n-ați fost totdeauna în cele mai bune relații cu Victor Ciutacu!

Vă pot oferi la București training pentru echipele dumneavoastră. Deci omul venise Emirul din Qatar să-i dea greutatea în aur! Să-i dea greutatea lui Raed Arafat în aur! Să le facă sistemul În 5 ani de zile. Nu vă interesează banii, nu?" a întrebat Bogdan Chirieac.

"Banii nu m-au interesat..." a fost replica lui Raed Arafat.

Interviul complet, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News