Ministerul Sănătății accelerează proiectul centrelor pentru mari arși: investiție de 220 milioane euro

Proiectul include activitățile și fondurile necesare pentru elaborarea proiectelor tehnice și execuția lucrărilor pentru edificarea a trei centre moderne pentru tratamentul pacienților cu arsuri severe, respectiv la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara (realizat 60%), Spitalul Clinic de Urgență Copii “Grigore Alexandrescu” București (realizat 20%) și Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș (realizat 20%).

Proiectul pentru aceste centre, demarat in anul 2018, era blocat, fara nici un progres, la sfarsitul anului 2021. In urma negocierilor purtate de MS cu Banca Mondiala, proiectul a fost reluat in anul 2022 si prelungit pana în anul 2026.

Noile clădiri în curs de realizare pentru centrele de mari arși includ blocuri operatorii, secții de Anestezie-Terapie Intensivă și Unități de Primiri Urgențe si conexiunea cu UPU existente (SCJU Tg. Mureș și SCUC Gr. Alexandrescu București). Valoarea totală estimată pentru realizarea celor 3 obiective este de aprox. 220 mil. Euro iar termenul estimat pentru finalizarea acestora este sfârșitul anului 2025 - trimestrul I / 2026.

În paralel, MS prin UMPBM a început procedurile de achizitie a echipamentelor noi aferente celor trei centre de tratare a pacienților cu arsuri severe și a constituit grupurile tehnice de lucru la nivelul fiecărui centru în vederea lansării procedurii de licitație. Necesarul de finanțare pentru echipamente se ridică la suma de aprox. 100 mil. Euro.

