De multe ori, violența este privită ca un fenomen izolat, limitat la un anumit context sau la un anumit tip de victimă. Realitatea arată însă că actele de cruzime nu apar din neant și nici nu se opresc acolo unde credem. Abuzul asupra animalelor și violența asupra oamenilor sunt, în numeroase cazuri, părți ale aceluiași tipar, legate prin mecanisme psihologice și comportamentale profunde, documentate de-a lungul timpului.

Intrăm în profunzimea acestei legături, alături de o organizație care lucrează de zeci de ani în acest domeniu și care a acumulat o expertiză solidă în înțelegerea și combaterea acestor forme de violență. Phil Arkow, președintele organizației "The LINK", a fost invitat la DC Anima și a vorbit despre modul în care animalele ajung să fie folosite ca instrumente de control și intimidare în cazurile de violență domestică, despre semnalele de alarmă care nu ar trebui ignorate și despre riscurile reale care pot apărea atunci când aceste semne sunt trecute cu vederea. Scopul este unul clar: conștientizare, înțelegere și, mai ales, prevenție.

Modurile în care animalele sunt transformate în arme

„Am identificat multe moduri diferite în care animalele sunt transformate în arme, moduri în care sunt vizate pentru a constrânge și controla ceilalți membri ai familiei. Primul mod este prin amenințări, știți, amenințarea de a răni sau ucide animalul dacă ea pleacă sau dacă încearcă să își afirme orice formă de independență. El vrea să controleze totul, iar violența domestică ține în totalitate de putere și control. Astfel, animalele devin ținte vulnerabile pentru că, de obicei, femeile sunt cele care au grijă de animale, iar ele și copiii au legături emoționale extrem de puternice cu animalele. Acesta este un punct de vulnerabilitate pe care abuzatorul îl va exploata și va profita de orice slăbiciune pe care o poate găsi. Deci acesta este primul mod în care procedează.

Un alt mod este izolarea. O tactică comună în violența domestică este că el o forțează să fie izolată. Îi ia cheile de la mașină. O lasă blocată în casă. Nu poate ieși să socializeze cu nimeni. Și animalele sunt afectate și ele. Nu îi va permite să ducă animalul la veterinar sau în parc să socializeze cu alți oameni. Și știi ce se întâmplă când oamenii și câinii lor se întâlnesc. Toată lumea adoră să vorbească și toată lumea vorbește despre animalele lor, iar el o va împiedica să facă asta. Va viza animalele prin abuz emoțional.

"Va răni animalele și apoi le va spune copiilor că a fost vina ei. Va folosi asta pentru a crea o prăpastie între ea și copii"

O va forța chiar să întrețină acte sexuale cu animalele sau să vizioneze filme pornografice cu animale. Ba mai mult, poate să o forțeze să mănânce din bolul câinelui doar ca o formă de umilire. O altă tactică în violența domestică este abuzul economic. Nu o va lăsa să cheltuie niciun ban. Și astfel nu o va lăsa să cheltuie niciun ban pentru îngrijirea animalului, pentru hrană, pentru facturile veterinare sau pentru orice altceva. Apoi o va învinovăți când animalul se îmbolnăvește. Va răni animalele și apoi le va spune copiilor că a fost vina ei. Va folosi asta pentru a crea o prăpastie între ea și copii.

Mai apare și o problemă juridică. Dacă animalul este proprietate, cine îl deține? Dacă această situație de violență domestică se transformă într-un divorț, cine va primi custodia animalelor în timpul procedurilor de divorț? Acum avem mai multe state în SUA în care instanțele pot acorda custodia unui animal pe baza a ceea ce instanța consideră a fi în interesul animalului. Deci acestea sunt doar câteva dintre modurile în care violența domestică și abuzul asupra animalelor sunt legate”, a explicat Phil Arkow, președintele organizației „The LINK”.

