Condamnare cu executare: 2 ani de închisoare și interdicție 5 ani pentru cruzime asupra animalelor

Decizia instanței marchează unul dintre cele mai importante precedente recente în materia protecției animalelor în România.

Potrivit actelor din dosar și relatărilor martorilor, agresiunea a avut loc într-o zonă intens circulată, sâmbătă seara, în jurul orei 20:00. Timp de aproximativ 20 de minute, bărbatul a agresat fizic un pui de câine de doar 3 luni, aflat într-o stare evidentă de vulnerabilitate, rahitism și neîngrijire.

Evaluarea medico-veterinară a arătat că animalul a suferit multiple contuzii pulmonare grave, o contuzie dureroasă la nivelul bazinului și o stare de suferință acută, care i-ar fi pus viața în pericol în lipsa unei intervenții de specialitate. Agresiunea a fost însoțită de urlete de durere audibile și persistente, fapt confirmat de martori și consemnat în documentele oficiale.

Un element extrem de important al acestui caz, confirmat de declarațiile martorilor oculari și de anchetă, este faptul că agresorul nu s-a limitat la violența asupra animalului. Persoanele care au încercat să intervină pentru a salva cățelul au fost amenințate cu moartea și agresate fizic.

Acest comportament a generat tulburarea gravă a ordinii și liniștii publice și a produs o reacție puternică de indignare în rândul celor prezenți. Este un aspect esențial, care întărește concluziile susținute de numeroase studii internaționale: violența asupra animalelor este frecvent asociată cu violența asupra oamenilor și nu trebuie tratată ca un act izolat sau minor.

Într-o primă etapă, judecătorul de drepturi și libertăți a decis să nu dispună arestarea preventivă a agresorului, optând pentru o măsură mai blândă. Această decizie a stârnit îngrijorare și reacții critice, în contextul gravității faptelor și al riscului evident pentru siguranța publică.

Ulterior, decizia a fost contestată, iar bărbatul a fost reținut, trimis în judecată și judecat pentru faptele sale. Evoluția cazului demonstrează importanța mecanismelor de control și a presiunii instituționale corecte atunci când vorbim despre acte grave de violență.

În final, instanța a pronunțat o sentință clară și fermă: 2 ani de închisoare cu executare și interdicția de a deține animale timp de 5 ani

Această hotărâre transmite un mesaj fără echivoc: cruzimea asupra animalelor este infracțiune, nu „incident”, nu „derapaj” și nu poate fi tratată cu indulgență. Interdicția de a mai deține animale este o măsură esențială, menită să prevină recidiva și să protejeze ființe vulnerabile de persoane care au demonstrat comportamente violente.

Cazul reprezintă un precedent relevant atât din perspectivă juridică, cât și socială. El arată că atunci când faptele sunt documentate, sesizate și tratate cu seriozitate, justiția poate funcționa. De asemenea, scoate în evidență nevoia unor modificări legislative care să consolideze protecția animalelor și să permită intervenții mai rapide și mai ferme în astfel de situații.

Conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, actele de cruzime, violență și rele tratamente aplicate animalelor constituie infracțiuni și se pedepsesc penal chiar cu închisoarea.

Orice persoană care asistă la acte de cruzime asupra animalelor are obligația morală și civică de a interveni prin apelarea imediată a numărului de urgență 112. Autoritățile competente au obligația legală de a interveni pentru stoparea faptei și protejarea animalului.

Sesizarea poate face diferența dintre viață și moarte și este primul pas prin care astfel de cazuri pot fi sancționate și prevenite.

