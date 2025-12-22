Tudor Tim Ionescu. a vorbit despre percepția publică larg răspândită potrivit căreia animalele de companie ar trebui cumpărate exclusiv de la crescători autorizați, nu „de pe OLX”.

Moderatorul a subliniat că, deși adopția rămâne un gest ideal, platforma a ajuns să fie un punct de referință negativ, fără ca mulți să cunoască dimensiunea reală și regulile actuale ale acesteia, inclusiv faptul că platforma are o categorie specială pentru adopții.

Reprezentant OLX: „E o muncă de detectiv când vine vorba de anunțurile cu animale”

Alex Stan a prezentat date concrete: în prezent, pe categoria animale de companie există aproximativ 1.100 de anunțuri cu câini și peste 300 de anunțuri cu pisici. Potrivit acestuia, problema majoră nu este volumul, ci verificarea autenticității documentelor.

„Provocarea cu care noi ne întâlnim zilnic este de a verifica codurile de pedigree și codurile de microchip, pentru că nu avem acces la o bază securizată în care să verificăm. Și echipa mea se confruntă zilnic cu partea asta, în care verificăm foarte mult, căutăm și iar căutăm pe platforme diferite. E o muncă de detectiv, aș putea spune, dar nu ne lăsăm și, de multe ori, găsim lucruri foarte interesante în partea asta de prevenire fraude. Noi am interzis anumite practici, nu tocmai ortodoxe, dar acum caută să evite platforma noastră sau încearcă să o folosească postând documente false sau coduri de pedigree sau microcip-uri false și atunci munca noastră se îngreunează. Dar ne și ambiționează să continuăm”explică Alex Stan.

Peste 50% dintre anunțurile cu animale sunt blocate înainte de publicare

Unul dintre cele mai relevante aspecte discutate a fost rata ridicată de respingere a anunțurilor. Conform lui Alex Stan, mai mult dintre jumătate dintre anunțurile cu animale sunt dezactivate înainte să ajungă vizibile pe site, din cauza lipsei documentelor obligatorii sau a suspiciunilor de fraudă.

Implementarea câmpului obligatoriu de microcip a reprezentat un punct de cotitură. Fără completarea acestuia, anunțurile nu mai pot fi publicate, ceea ce a dus la o filtrare mult mai strictă a conținutului neconform.

„Nu a fost ușor să ajungem aici și a durat timp și poate de asta lumea spune că pe OLX se vând câini bolnavi sau fără pedigri. Nu a fost o evoluție de azi pe mâine, brusc, în care totul să fie curat.

Nici acum n-aș putea spune că pe platformă avem tot contentul pe care ni-l dorim, dar am evoluat pas cu pas și pe lângă asta și partea de explicare către utilizatorii platformei a contat. Gândește-te că de cele mai multe ori noi verificăm și dezactivăm de pe platformă până să ajungă să vezi tu pe site un anunț cu animale. Noi dezactivăm în jurul la 60-70% din tot ce se încearcă să se posteze”, punctează el.

Categoria de adopții: gratuit pentru ONG-uri, separată de vânzări

Un alt punct important a fost categoria dedicată adopțiilor, creată în urmă cu câțiva ani pentru a evita amestecarea cu anunțurile de vânzare.

„Am muncit vreo 5 ani ca să putem face această categorie. Este o categorie distinctă. În momentul de față, oricine vrea să pună spre adopție un cățel sau o pisică, poate să o facă. Mai ales că ne-am deschis foarte mult către toate ONG-urile care doresc să publice pe platforma noastră gratuit și să le promovăm anunțurile gratuit, tocmai în ideea de a promova categoria și de a o face să crească.

Dacă vorbim de cifre, și aici, când am implementat-o, cred că erau undeva la 50-100 de anunțuri pe categorie și acum avem în jur la 1000. Nu înseamnă că nu avem și aici provocări, pentru că și aici se încearcă multe.

Cu siguranță categoria nu este pentru business-ul platformei și nu asta ne propunem. Dar e foarte important pentru iubitorii de animale să aibă un loc ca acesta. În viitor ne-am propus să fim platforma sigură unde omul se poate educa și să zică pe OLX știu sigur că găsesc un câine de la un crescător autorizat sau un animal de adopție de la un ONG sau de la o persoană fizică care vrea să facă un bine până la urmă unui animal. Dar mai avem de perfecționat”, a încheiat Alex Stan.

