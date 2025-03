Gura Humorului devine staţiune terapeutică, dar nu fără obstacole. Dr. Adriana Mihalaş a spus care a fost cea mai mare problemă

"Preşedintele rezidenţilor din România, cu care m-am întâlnit la Colegiul medicilor, mi-a spus să am grijă, că dacă vreau să meargă un doctor la Gura Humorului, atunci trebuie ca şi soţia/soţul să aibă post acolo, indiferent de profesia pe care o are. Şi mi-a pus această cheie. A zis că da, îl fac pe ăla să se îndrăgostească de loc, să meargă să lucreze acolo, dar ce te faci cu soţia/soţul? Pentru că le dai locuinţă, vorbeşti cu primarul, dar...

Şi rezolvarea problemei mi-a schimbat problema. În loc să fac staţiune, deodată a trebuit să transform un spital. Nu am crezut că voi obţine banii în apelul PNRR, fiind competiţie mare, 5 pe loc. Când l-am obţinut, am zis wow. Dar ce facem cu banii? Când ai un tomograf pe roţi în curtea unui spital, ai nevoie de avizul CNCAN-ului. Din fericire pentru mine, îl cunosc şi pe directorul de acolo. Am rezolvat. Dar ştiţi ce se întâmplă în România? Achiziţionezi un tomograf, ai certificat de deţinere, dar nu şi de utilizare a lui. Şi foarte multe spitale deţin aparate pe care le ţin sub o folie, nu le folosesc niciodată, pentru că nu au cerut certificat de utilizare", a declarat Adriana Mihalaş la interviurile DCNews şi DCMedical.

