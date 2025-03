Rețeaua de apă a unui spital de copii, infectată cu o bacterie periculoasă. Poate infecta pielea, ochii, plămânii

Rezultatele ultimelor analize efectuate pe probele prelevate din mai multe puncte din Spitalului de Pediatrie din Ploiești indică acest lucru.



"Reţeaua este contaminată la Spitalul de Pediatrie. Din fericire, în amonte şi în aval de Spitalul de Pediatrie nu sunt probleme pe reţeaua Apa Nova", a declarat vineri, pentru Agerpres, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Prahova, Cătălin Albu.

S-au luat măsuri de clorinare





Potrivit acestuia, de joi s-au luat măsuri de clorinare a reţelei interioare a unităţii sanitare, iar luni se va face şi o dezinfecţie cu o firmă specializată, urmând să fie prelevate noi probe de apă după aceste operaţiuni.



În continuare se menţine restricţia privind folosirea apei de la robinet în spital. Managerul spitalului, Anca Miu, a declarat miercuri, pentru Agerpres, că bacteria a fost depistată la un control periodic al Apa Nova, proba fiind luată de la o singură chiuvetă, care este scoasă din circuit.



"Am anunţat Direcţia de Sănătate Publică, autorităţile locale şi au fost luate măsurile urgente. Astfel, consumul apei potabile a fost oprit în spital, am interzis spălarea biberoanelor şi a veselei cu apa de la robinet şi am solicitat Apa Nova un rezervor pentru a asigura apa menajeră şi potabilă", a precizat Anca Miu.

Pacienţii, aparţinătorii şi personalul medical primesc apă îmbuteliată





Ulterior, Apa Nova a comunicat că toate analizele de laborator efectuate în zona de distribuţie care alimentează şi Spitalul de Pediatrie Ploieşti, realizate până în data de 12 martie, confirmă potabilitatea apei furnizate prin sistemul public de alimentare, potenţiala prezenţă a bacteriei Pseudomonas aeruginosa vizând reţeaua interioară de apă a spitalului.



"Pe 10 martie 2025 a fost semnalată potenţiala prezenţă a bacteriei Pseudomonas aeruginosa în reţeaua interioară de apă a Spitalului de Pediatrie din Ploieşti. În urma acestei constatări, echipa Apa Nova a demarat verificările necesare şi a recoltat probe din mai multe puncte, inclusiv de la branşamentul care deserveşte spitalul, precum şi din zonele din amonte şi aval de acesta, repetând operaţiunea pe 11 martie.

Nu s-a găsit bacteria și în sistemul public de alimentare cu apă

Analizele efectuate până acum nu au indicat prezenţa bacteriei în apa din sistemul public de alimentare cu apă. Rezultatele finale ale rapoartelor de analiză (atât pentru reţeaua interioară a spitalului, cât şi cele din reţeaua publică) vor fi disponibile pe 13 martie, fiind necesar un interval de 72 de ore de la recoltarea acestora.

Toate analizele de laborator efectuate în zona de distribuţie care alimentează şi Spitalul de Pediatrie, realizate până în data de 12 martie, confirmă potabilitatea apei furnizate prin sistemul public de alimentare. Totodată, menţionăm că indicatorul 'pseudomonas aeroginosa'/'pioceanic' nu este specific pentru apa potabilă", se arată într-un punct de vedere transmis sursei citate.

Ce provoacă infecția cu Pseudomonas aeruginosa la nivelul pielii, sângelui, urechii, ochilor și a plămânilor

Infecția cu această bacterie se manifestă la nivelul pielii, de obicei, prin prezența foliculitei, fiind însoțită de un aspect înroșit al pielii și unele leziuni cutanate.

În momentul în care sângele este infectat cu bacteria Pseudomonas aeruginosa, vor apărea simptome precum febra, dureri la nivel muscular și articular. Vor apărea și frisoanele și valori foarte scăzute ale tensiunii arteriale, care poate provoca insuficiența organelor, de exemplu, a inimii sau a ficatului.

La nivelul urechilor, infecția cu Pseudomonas aeruginosa prezintă următoarele simptome: canalul auditiv se poate infecta, este posibil să provoace o afecțiune numită „urechea înotatorului”, respectiv dificultăți de auz și secreții care se formează în interiorul ei.

În momentul în care infecția cu Pseudomonas aeruginosa este la nivelul ochilor, se manifestă prin prezența roșeței, a durerii. Apare inflamația cu puroi. Nu sunt excluse și tulburări de vedere.

În situația în care bacteria Pseudomonas aeruginosa cauzează inflamație la nivelul plămânilor, aceasta are denumirea de pneumonie. Printre simptomele asociate cu aceasta sunt febra, prezența tusei, dar dificultăți de respirație.

