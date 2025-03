Momentul ideal pentru a ne bea cafeaua de dimineață, dezvăluit de prof. dr. Vlad Ciurea

Prof. dr. Vlad Ciurea a spus care este momentul ideal pentru a ne bea cafeaua, dar și care tip de cafea este cea mai potrivită în timpul zilei. Neurochirurgul a povestit despre propriul său ritual matinal, subliniind că trezirea devreme și o rutină echilibrată sunt esențiale pentru o zi productivă.

„M-am trezit la ora 5:00, vă rog să mă credeți. Nici nu știți ce fericit am fost. Am deschis geamul, mi-am făcut niște treburi. Am reușit să mănânc și eu micul dejun în liniște. Am dat drumul la muzică, și da, recunosc, am băut cafea, dar nu la început, ci după masă, să nu fie exact pe stomacul gol, ca o lovitură”, a spus medicul în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN.

Medicul recomandă să bem un pahar de apă la temperatura camerei înainte de cafea și să facem câteva mișcări de înviorare pentru a activa organismul.

„Toate acestea le-am făcut în liniște. La 6:30 eram deja în mașină, în drum spre serviciu”, adaugă el.

Consumul de cafea în timpul zilei

În ceea ce privește consumul de cafea în timpul zilei, prof. dr. Vlad Ciurea spune că ar trebui să evităm băuturile foarte tari pentru că ne pot provoca agitație.

„Nu dorm la prânz. De exemplu astăzi am avut o mică pauză în care am mâncat foarte puțin – o salată, nimic mai mult – și, recunosc, am băut un cappuccino. Nu consum cafele foarte tari, mă agită”, a mai declarat acesta.

Medicul a atras atenția și în trecut asupra faptului că moderația este cheia.

„Îl luăm exemplu pe Balzac, care după petreceri își făcea o cană mare de cafea și scria toată noaptea, până la ora 5:00 dimineața. În timp, și-a epuizat sistemul nervos și inima, și a murit de infarct. Creierul și inima nu au mai rezistat”, a explicat specialistul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News