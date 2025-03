Dr. Mihai Craiu, avertisment pentru părinți, pornind de la exemplul țânțarului și câinelui agresiv: Care vă sperie mai mult?

Medicul pediatru Mihai Craiu vine cu un avertisment pentru părinți. Acesta atrage atenția supra importanței vaccinului ROR, pornind de la exemplul țânțarului și câinelui agresiv. "Care vă sperie mai mult?", întreabă medicul.

"Dacă ar fi copilul dumneavoastră în oricare din cele 2 poze, în care scenariu ați fi mai îngrijorați? Probabil mulți părinți ar vrea să fie copilul lor cât mai departe de un câine agresiv. Unii dintre noi își aduc aminte de știrile triste despre persoane atacate de câini vagabonzi, finalizate cu decesul victimelor. Uneori copii... Puțini părinți se sperie grav în fața unui țânțar. Da, nu sunt plăcute înțepăturile de țânțar și unii părinți folosesc frecvent soluții repelante sau haine speciale când merg în parc cu ai lor copii. Dar rareori facem un adevărat atac de panică în fața unui "banal" țânțar.

Și? Care este povestea? Povestea este una simplă și clară. "Perception is reality" cum spunea Lee Atwater. Acțiunile noastre reflectă spaimele noastre. Dacă ne sperie puțin un anumit pericol îl vom ignora. Dacă ne sperie tare un alt pericol vom lua măsuri proporționale cu intensitatea sperieturii.

Revenind la câini agresivi și țânțari... Știți câte decese au fost în SUA după atacuri ale câinilor? 468 în zece ani. Dar decese din cauza malariei transmisă de țânțari? 600.000 pe an în toată lumea. Vor veni niște "experți" să critice postarea, sub pretextul amestecului merelor cu perele... Da, în SUA sunt doar 2500 cazuri de malarie pe an, cu o mortalitate cam de 2% - zice CDC. Adică tot cam 500 în 10 ani. Deci contează unde ești și ce ai în jur pentru a estima corect riscul, dincolo de spaimele noastre subiective.

Dr. Mihai Craiu: De 15 ani încoace tot scade acoperirea vaccinală cu 2 doze de vaccin ROR la copiii din România

Revenind la percepția riscului, știu că unor părinți le este teamă de vaccinul ROR. Și știu că de 15 ani încoace tot scade acoperirea vaccinală cu 2 doze de vaccin ROR la copiii din România. Ni se pare că rujeola nu e un pericol real. Să ne uităm la cifre: 77.8% din toate cazurile de rujeolă din UE în ultima vreme au fost diagnosticate în România. Și rata de acoperire cu 2 doze ROR la nivel național este sub 70% - o dovedește un studiu al Asociației Salvați Copiii România.

Ca să înțelegeți mărimea riscului, să ne uităm mai bine la câinele agresiv și la țânțar... În SUA acum o săptămână erau 222 cazuri raportate de rujeolă. Acum sunt către 300. Și au murit 2 bolnavi. Ambii nevaccinați. O fetiță de 6 ani, sănătoasă, fără comorbidități, a murit în Texas, în Seminole county. Iar în acest "județ" unde sunt acum foarte multe cazuri de rujeolă (este o izbucnire epidemică) rata de acoperire vaccinală cu 2 doze de ROR este de 82%. Deci care este pericolul mai mare? Spaimele noastre legate de vaccinare sau riscul ridicat de deces în situații aparent "nepericuloase"?

Oameni buni, întrebarea în România actuală nu este dacă o să mai moară un copil prin complicații ale rujeolei ci când? Căci vedeți că se întâmplă și în SUA în zone cu acoperire vaccinală mai bună... Nu ne ajung 24 de decese prin rujeolă în 2 ani, la ultima izbucnire epidemică? Mergeți la medicul dumneavoastră cât mai repede să discutați opțiunile posibile dacă aveți acasă un copil școlar ce nu are 2 doze de ROR! Nu este o poveste despre un țânțar mic ci un avertisment despre un risc real!", a scris Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.

