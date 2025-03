Prof. Streinu Cercel arată importanța implementării Registrului Național de Implant Cohlear pentru copii - Video

Citește și - Povestea medicului care, la 7 ani, a beneficiat de implant cohlear. Munca uriașă care a urmat. ”17 ani am purtat un procesor”

Prof. dr. Adrian Streinu Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, a vorbit despre urgența implementării Registrului Național de Implant Cohlear pentru copii la Spitalul Marie Curie în colaborare cu Societatea ORL sau Societatea de Pediatrie ORL.

"Hipoacuzia poate să apară la orice vârstă. Afectează în principal extremele, respectiv nou-născutul și vârstnicul. Când vorbim despre hipoacuzie trebuie să vorbim despre ambele categorii (...)

Registrul național este foarte important. Ar fi trebuit să existe deja, pentru că arată și trebuie să aibă și trasabilitatea persoanei care a fost implantată cohlear. Acest implant cohlear este pentru toată perioada vieții, de la naștere și până în ultimele zile ale vieții. Adaptarea echipamentelor trebuie făcută în mod dinamic.

Un astfel de registru ar da posibilitatea decidenților să își calculeze, prognozeze ce au de făcut pentru următorii 5-10 ani, astfel încât să nu existe sincope. Sincopele sunt cele care conduc la scăderea acuității auditive. Trebuie să avem grijă de acest lucru, dacă am făcut un lucru bun la început, în momentul în care vorbim despre un nou-născut, atunci trebuie să dăm șanse reale ca pe tot parcursul vieții să beneficieze de acest suport. Atenție, vor veni tehnologiile moderne și Inteligența Artificială care vor ajuta foarte mult la progresul unui copilaș care are deficiențe de auz", a declarat prof. dr. Adrian Streinu Cercel.

Prof. Streinu Cercel și-a arătat sprijinul în acest demers esențial, într-un dialog cu dr. Alexandra Neagu, medic primar ORL, competenţă în audiologie, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘’Marie Skłodowska Curie”, la conferința „Ziua Mondială a Auzului: Tratarea și prevenirea surdității în România - realizări și perspective”, organizată de DCNews Media Group.

"Puteți dumneavoastră să faceți un registru, nu trebuie să așeptați Ministerul Sănătății. Dumneavoastră puteți să faceți o rețea începând de la Spitalul dumneavoastră, care este și for metodologic și în subordinea Universității Carol Davila. Puteți să faceți o întâlnire pe Zoom cu toți cei care dețin maternitățile, să îi convocați, dacă doriți voi fi și eu prezent, și să faceți un registru comun cu sediul în Spitalul Marie Curie. Este foarte simplu. De ce vă spun asta? Pentru că eu am făcut Registrul Național de HIV/SIDA. Nu am așteptat de la nimeni nimic. Prin urmare, ori de câte ori un neonatolog constată la screeningul auditiv, accesează datele în web, vede datele și dumneavoastră intrați în legătură cu familia. Nu trebuie să lăsăm autoritățile să vină cu ceva. Da, că apoi ele se deșteaptă, categoric da. Și vor face ele apoi, dar puneți-le dumneavoastră problema în brațe plecând de la dumneavoastră. Și eu vă încurajez să faceți acest lucru. Dacă aveți nevoie de suportul meu, eu sunt prezent!", a mai spus prof. dr. Adrian Streinu Cercel.

