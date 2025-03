Mărturia unei tinere cu implant cohlear: Cea mai importantă lecție a fost reziliența / video

Sali a fost diagnosticată cu surditate profundă de la o vârstă fragedă, iar la doar doi ani, în 2002, a suferit o intervenție chirurgicală pentru implant cohlear. "La acea vreme, în Siria, această intervenție chirurgicală nu era foarte cunoscută. Vorbim despre acum 24 de ani, când lucrurile nu erau la fel de avansate ca în prezent", a explicat ea.

Părinții săi au ales să meargă împotriva scepticismului celor din jur și i-au oferit șansa implantului. "Mulți oameni i-au descurajat să opteze pentru implantul cohlear, deoarece la acea vreme era considerat foarte periculos. Orice intervenție asupra creierului era văzută ca un risc major. Au existat multe îndoieli și scepticism, dar părinții mei au avut încredere în știință și în mine", a mărturisit tânăra.

Drumul către adaptare nu a fost deloc ușor. Sali a avut nevoie de ani de terapie logopedică, dar fiecare pas făcut înainte a fost o victorie. "Nu a fost deloc ușor să cresc fără să aud. Mă simțeam diferită de ceilalți, dar asta m-a ajutat să înțeleg mai bine oamenii prin observație. Dacă cineva nu rostea un sunet, mă ghidam după mișcările sale. Așa am reușit să comunic cu părinții mei, prin citirea buzelor. Comunicarea a fost dificilă – să pronunț, să aud și să recunosc cuvintele a fost o provocare", a povestit ea.

Mama sa a împins-o constant să își depășească limitele. "Mama mea nu a renunțat niciodată la mine. M-a încurajat constant, m-a împins să îmi depășesc limitele. M-a înscris la cursuri de înot, de pian, lecții de franceză. Au fost multe activități, dar cred că a vrut să demonstreze că pot fi ca oricine altcineva, chiar dacă sunt surdă. Acest lucru m-a ajutat să ies din zona de confort și să nu-mi fie teamă", a spus Sali Zeitouni.

Implantul cohlear nu doar că i-a oferit posibilitatea de a percepe sunetele, dar i-a deschis și noi perspective. "Așa mi-am descoperit pasiunea pentru medicină. Așa am reușit să îmi găsesc drumul. De fapt, prima mea lecție de neuroștiință am fost chiar eu. Am fost propriul meu prim caz și am învățat cum creierul se poate reorganiza pentru a recunoaște vorbirea. Fascinată de neuroplasticitate, am fost uimită de modul în care funcționează creierul – este cu adevărat incredibil", a mărturisit tânăra.

Sali a vorbit și despre importanța conștientizării și sprijinului necesar pentru persoanele cu deficiențe de auz. "Mulți părinți cred că, odată ce copilul face operația, totul va fi bine. Dar nu este așa. Este nevoie de ani de terapie logopedică, de părinți care lucrează cot la cot cu copilul și de logopezi răbdători", a subliniat ea.

În timpul unui stagiu medical, Sali a avut ocazia să vadă direct cum afectează lipsa de informare șansele copiilor cu deficiențe de auz. "Am cunoscut o mamă din mediul rural care nu vorbea engleză, așa că am comunicat cu ea în română. Copilul ei avea 12-13 ani – o vârstă destul de târzie pentru implantul cohlear. Pierderea auzului fusese progresivă și avea o cauză genetică. Ea nu știa nimic despre implant. A trebuit să îi explic că implantul cohlear nu redă automat auzul. Creierul trebuie să fie reeducat, neuronii trebuie să se regenereze", a explicat Sali.

"Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în această călătorie este reziliența. Crescând surdă, am crezut că este un obstacol uriaș, dar de fapt a fost ceva care m-a ajutat să mă dezvolt și să devin o versiune mai bună a mea. Un mesaj pentru copilul meu interior, dar și pentru oricine trece prin asta: ceea ce suntem nu ne definește, ci ne face speciali. Fiecare dintre noi are un scop în această lume, iar eu cred că al meu este să contribui la conștientizarea acestei realități", a conchis aceasta.

