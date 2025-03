Povestea medicului care, la 7 ani, a beneficiat de implant cohlear. Munca uriașă care a urmat. ”17 ani am purtat un procesor”

Vezi și - Costurile implanturilor cohleare, mai mici decât cheltuielile pentru persoanele hipoacuzice fără implant. Katalin Gal, explicații / video

Diagnosticat cu hipoacuzie severă din primii ani de viață, dr. Mircea Barbu a beneficiat de la vârsta de 7 ani de implant cohlear. Recuperarea a fost timp de 1 an, a depus o muncă uriașă în a-și recăpăta abilitatea de a auzi. El a evidențiat importanța de a avea programe de sprijin astfel încât pacienții să aibă acces mai ușor la tehnologii moderne, actualizate, care să îi ajute să își recupereze auzul.

"Am implant cohlear de la vârsta de 7 ani, în Ungaria s-a realizat această procedură prin fonduri proprii. A fost o întârziere care s-a simțit. Apoi, timp de 1 an am recuperat abilitatea de a auzi. Înainte de acest moment, am făcut logopedie aici la București, la Spitalul Pandurii. A fost o muncă uriașă. Am început logopedia de la 2 ani și am făcut până la 8 ani. Deci, a fost o muncă îndelungată de 6 ani. Apoi, având implantul am început școala și a mers totul natural. Am purtat un procesor de sunet timp de 17 ani, o perioadă destul de lungă în care am avut o evoluție remarcabilă.

Primul procesor l-am obținut cu ajutorul unei fundații din Germania, care mi l-a împrumutat pentru o perioadă limitată și s-a simțit diferența de tehnologie. Abia în anul 2011, prin intermediul acestui program, s-a îmbunătățit comunicarea, relațiile interumane, cu toate categoriile de oameni. Este foarte important să ai un update constant, pentru că tot timpul se face, se investește foarte mult în evoluția tehnologică în calitatea sunetului. Chiar am cunoscut oameni care au fost ca mine și în 2011 au făcut update, fiind îmbunătățită calitatea sunetului și vorbesc mai bine, iar relațiile interumane sunt mai bune. Au purtat o perioadă de 14 ani până când au avut fonduri să facă un update. Noul procesor a îmbunătățit performanțele în comunicarea cu pacienții pe care îi am”, a declarat dr. Mircea Barbu, la conferința „Ziua Mondială a Auzului: Tratarea și prevenirea surdității în România - realizări și perspective”, organizată de DCNews Media Group.

Video:

Vezi și - Povestea impresionantă a lui Matei Bolog. Cum i-a schimbat viața implantul cohlear / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News